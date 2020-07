Neue Gastronomie: Amecke bekommt einen „Heimathafen“

Amecke. Die neue Gastronomie am Vorbecken des Sorpesees in Amecke soll bald eröffnen.

Nun ist auch der Name der künftigen Gastronomie am Vorbecken in Amecke bekannt: „Heimathafen“ soll sie heißen. Die Bäckerei Grote als Betreiber begründet die Wahl des Namens so: „Wir haben im Sauerland und am Sorpesee unseren Anker ausgeworfen und lieben unser Zuhause. Der ,Heimathafen’ bietet jedem eine Anlaufstelle, seinen Anker am Sorpesee auszuwerfen.“

Im Vorfeld hatten die Investoren zu einem Wettbewerb ausgerufen und Namensvorschläge gesammelt. Die drei Teilnehmerinnen Andrea Bliss, Denise Schedetzki und Lisa Nettlenbusch hatten jeweils den „Heimathafen“ vorgeschlagen und nun eine Brotzeit der Bäckerei Grote für jeweils zehn Personen gewonnen.

Kiosk und Event-Etage

Investor der neuen Gastronomie auf der Halbinsel am Sorpevorbecken ist wie berichtet Johannes Becker. Das Richtfest war im November des vergangenen Jahres gefeiert worden und damals hatten Investor und Betreiber noch den 1. Mai als Eröffnungstermin zum Ziel.

Nun soll der „Heimathafen“ am 19. August eröffnen. Er wird dann täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet sein, freitags und samstags jeweils von 7 bis 24 Uhr. Im Angebot werden unter anderem Frühstück, Brotzeit, Kuchen, Pizza und Cocktails sein.

Für die Gäste gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten: Im Erdgeschoss sitzt man im Gastrobereich innen bzw. auf der vorgelagerten Terrasse, die auch um die Ecke mit Blickrichtung Amecke gezogen wird. Große Fenster, die verschiebbar sind, heben im Sommer das drinnen und draußen auf. An der nördlichen Gebäudeecke wird zusätzlich ein Kiosk eingerichtet. Das Obergeschoss soll für Feiern genutzt werden können – Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern und so weiter.