Neheim. Der 61-jährige Lebenskünstler Stefan Hagelstein alias „Pichel“ erinnert bei Besuch im Lokal „Golem“ an seine Wirkungsstätten in Neheim.

Die kleine Bühne in der Neheimer Ehrenamtskneipe „Der Golem“, ein Headset in Bereitschaft: An diesem Abend gibt es nur einen Star in der Kultur-Show der Kneipe: „Pichel“ (mit Geburtsnamen: Stefan Hagelstein). Im „Golem“ will er aus seinem bewegten Leben erzählen. Viele Golem-Gäste kennen ihn - schon aus dessen Zeit als Wirt des Lokals „Bei Pichel“ an der Neheimer Goethestraße.

Rund 60 Gäste sind gekommen, um Pichels Erzählungen zu hören. Der heute 61-jährige Entertainer hat einen Teil seiner alten Fans mitgebracht. Dicht gedrängt stehen die Zuhörer, um die Blicke auf beides zu erhaschen – den Erzähler und seinen Lebenslauf mit Fotos auf der Leinwand. Eigens einen Helfer für die Fotoshow hat der Entertainer mitgebracht, leider – denken sich wohl einige – sind es nur wenige Fotos.

Leben mit Gänsen, Kater und Hunden

Und so wird viel erzählt, und niemanden stört es, dass im Lebenslauf ein wenig hin und her gesprungen wird. Viele Zuhörer kennen Pichel schon seit Jahren, wissen von seinen Erfolgen und bedauern ihn für ein paar Missgeschicke. Es gibt immer wieder neue Stationen, die von ihm vorgetragen werden, so wie die aus seiner Zeit auf Schloss Echthausen. „Das Schloss war total klasse“, ereifert sich Pichel im Golem. Eine Woche lang habe er dort eine Party mit 250 Leuten gefeiert – Spaß ohne Ende gehabt. Und erst die Tiere, die mit ihm dort gelebt haben. Gänse, Kater, Hunde und sonstiges Tierleben erheitern die Zuhörer. Vor allem das Schwein namens „Maggy“.

Pichel (Zweiter von rechts) zu Gast in Neheim; mit Im Bild: Christina Loewer, Martin „Vanny“ Vanselow, Thomas Klein – als „Kralle“ bekannt, Sybille „Bille“ Kias, und Bernd Jürgens, genannt „Mozart“. Foto: Frank Albrecht

Die Freundschaft mit „Maggy“ soll bis zum Hochzeitstag gehalten haben, dann sei das Tier verspeist worden. Schwein hin oder her, da gab es ja auch noch Pichel, den Sperrmüllsammler. „Damit habe ich einen Riesenreibach gemacht“, strahlt der Geschichtenerzähler. 165 Mark für die Tonne Schrott, und jeden Tag sei eine davon zusammen gekommen. Auf der Suche nach einem Lager für die Fundstücke sei er ja auch an das Haus Goethestraße 44 gekommen, das – so Pichel – sei der Startschuss für die zweite Kneipe gewesen. Sehr fortschrittlich habe es schon in den 1990er Jahren dort einen Nichtraucher-Raum gegeben.

Männerballett „Muskeltierchen“

Und Pichel erzählt, was er sonst noch so geleistet hat. Die Gründung von OMA, der Organisierten Musiker Arnsberg. Oder den Mountainbike-Club und erst recht das Männerballett „Die Muskeltierchen“. Ein Foto auf der Leinwand belegt das Erzählte, und die Gäste lachen. Wie sich Pichel stets verändert hat! Ein anderes Foto zeigt ihn als 7. Gewinner bei der „Bart-Weltmeisterschaft“, ja auch so kannten ihn nicht weniger der Anwesenden. Legendär war natürlich das Pichel-Quiz, das immer dienstags die Besucher in seine Kneipe gelockt habe. Nur drei Wochen, so Pichel, und der Laden sei proppenvoll gewesen.

Arnsberg Pichel-Party am 27. Juni in Neheimer SGV-Hütte Stefan Hagelstein hat eine Party-Marke gebildet: Am 27. Juni ist eine „Pichel-Party“ in der SGV-Hütte, Jahnallee, geplant. Es gibt auch pichel-events.de Pichel lebt heute auf einem Hof bei Warendorf und hat einen Nebenjob im Metallbetrieb um die Ecke. Pichel hat auch schon für die Stadt Hagen gearbeitet und dort einen Wasserspielplatz mit selbstgebauter Wasserrutsche betreut.

Weniger gut lief es beim Pichel-Festival in der Balver Höhle. „Beim ersten Mal habe ich 50.000 Mark Miese gemacht“, erinnert sich Pichel vor Publikum. Trotzdem habe es noch drei weitere Auflagen gegeben, alles, bevor ihm die Bank den Hahn abgedreht habe. „17,5 Prozent Überziehungszinsen, das geht gar nicht“, so der Erzähler. Und Pichel ist längst noch nicht fertig mit seinem Lebenslauf: Zu Bildern an der Leinwand fallen ihm noch so viele Stationen ein, ein Foto aus der Werbung für Wasserbetten aus dem ehemaligen Möbelhaus „Finkeldei“ an der Stembergstraße oder der Fackelzug durch Neheim, der für den Erhalt von Chirurgie und Gynäkologie am Neheimer St.-Johannes-Hospital stattfand. Am Schluss gibt’s das „Pichel-Quiz“. Auf den Original-Spielzetteln dürfen alle die Fragen beantworten. Nach 20 Minuten Auswertung kommt die Auflösung – gewonnen hat die Rate-Gruppe „Die kommunistischen Kängurus“, 20 Euro, die in die Golem-Kasse fließen. Und ein paar Flaschen Wein kommen als Gewinn noch obendrauf.