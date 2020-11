Neheimer Ruth-Cohn-Schule unter besten 100 Projekten

Neheim. Beim Handwerkswettbewerb „Mach was!“ läuft das entscheidende Voting: Für die Ruth-Cohn-Schule in Neheim zählt jede Stimme.

Eine weitere Hürde ist genommen: Beim Handwerksprojekt „Mach was!“ ist die Ruth-Cohn-Schule in den Kreis der besten 100 Einsendungen vorgedrungen.

Wie berichtet, nimmt die Förderschule des HSK mit Sitz in Neheim an diesem hochkarätigen Wettbewerb teil, den die Firma Würth, in Kooperation mit „Das Handwerk!“, ausrichtet. Mit der heimischen Firma Gebro Herwig aus Obereimer als Partner haben Schülerinnen und Schüler einen mobilen Verkaufsstand für Produkte der Schülerfirmen „happy things“ gebaut.

Der hochwertige Stand – mit stabilem Holzrahmen in Modulbauweise inklusive Boden sowie Pultdach, Verkaufstheke, Zugangstür, LED-Leisten und PV-Solar-Modul auf dem Dach – kommt offenbar sehr gut an: „Wir haben unsere Dokumentation zum Handwerkswettbewerb eingereicht und sind mit unserer Projektdokumentation unter die besten 100 Projekte in Deutschland gekommen“, berichtet Schulleiterin Claudia Brozio.

Jetzt abstimmen

Und jetzt geht es um die Wurst: Ab sofort und bis zum 15. November läuft ein Voting für die besten drei Projekte. „Wir hoffen als Ruth-Cohn-Schule auf möglichst viele Klicks“, so Claudia Brozio.

Die besten zehn Projekte nach Abschluss des Votings werden im Anschluss noch einmal von einer Fachjury bewertet. Und die besten drei erhalten dann besondere Auszeichnungen – verbunden mit hochwertigen Preisen für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Weil die Ruth-Cohn-Schule relativ klein ist, haben konkurrierende Einrichtungen mit zahlreichen Schülern, Eltern, etc. leider einen Vorteil – doch alle Arnsberger können helfen: „Jede Stimme zählt!“, sagt Claudia Brozio. Recht hat sie – also nix wie ran und abstimmen:

Teilnahme am Voting online, unter https://www.handwerkswettbewerb.de/de/handwerk/online_voting/auswahl_voting.php