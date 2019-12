Neheimer Eisbahn wird es auch im Jahr 2020 geben

Wenn Citymanager Conny Buchheister vom Aktiven Neheim auf die Neheimer Eisbahn schaut, wird ihm warm ums Herz. „Mit der Entwicklung und der Nutzung der Eisbahn sind wir sehr zufrieden“, sagt er. So zufrieden, dass er verkündet, dass es auch im kommenden Jahr zur Adventszeit wieder Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen im Schatten des Sauerländer Domes geben wird. „Wir werden das auf jeden Fall wiederholen“, sagt er. Eröffnungstermin soll dann der 27. November sein.

Die Zahlen stimmen: Seit der Eröffnung der Bahn am 29. November 2019 haben schon rund 5500 Menschen das Angebot der Bahn genutzt. Auf Nachfrage teilt der Betreiber mit, dass bis mitte dieser Woche 2970 Kinder und 1100 Erwachsene Fahrzeit auf der Neheimer Eisbahn gebucht hätten. Zudem seien bislang 15 komplette Schulklassen zum Eislaufen gekommen. „Und alle kommen ja nicht alleine“, so der Citymanager. Eislaufgäste kämen aus dem ganzen Sauerland, aus den Nachbarstädten und sogar aus Dortmund.

Conny Buchheister hat zudem bislang 170 Stunden auf der Eisstockbahn vermietet und rechnet dabei mit weiteren 1360 Eisstockschützen, die bis zum Ende dieser Woche ihren Spaß gehabt haben. Die Eisstockschießanlage ist zu 60 Prozent ausgebucht. Nicht eingerechnet dabei sind die rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der von unserer Zeitung gemeinsam mit dem Stadtsportverband organisierten Eisstockschießturnier „Arnsberger Eiskönige“, bei dem am vergangenen Sonntag 24 Teams an den Start gegangen waren. „Das Turnier war klasse. Ich habe nur Gutes gehört“, lobte auch Heinrich Veh. Nahe der Eisbahn hatte er einen Cateringstand aufgebaut.

Spaß auf der Eisbahn in Neheim haben auch die Kinder. Foto: Thomas Nitsche / WP

Im Vorfeld war die Eisbahn nicht unumstritten - vor allem aus Klimaschutzfragen. Fast schon wie eine Rechtfertigung wirkte da das Bemühen von Aktives Neheim kurz vor der Eröffnung, auf niederländische Studien hinzuweisen, die die soziale Wirkung einer Eisbahn als Treffpunkt von Menschen mi.ten in der Innenstadt unterstrichen. Fakt aber: Dass, was die Studien an positiven Effekten ankündigten, hat sich für Neheim bestätigt. Auch der zuvor diskutierte Standort der Bahn erwies sich als optimal. „Das haben die Kirche und die Stadt ja intensiv mitentwickelt“, lobt Conny Buchheister. Die Größe der Bahn von 500 Quadratmeter ist für Neheim allemal ausreichend. Die Eisfläche ist gut gefüllt, aber nie überfüllt.

Der Citymanager selber lernt mit dem Projekt noch richtig dazu. „Ich belege hier quasi gerade einen Intensivkurs Eisbahn“, sagt er. Festzustellen war jedenfalls, dass es gelang in Neheim eine stabile Eisstärke von acht Zentimetern zu erhalten. „Auch das warme Wetter sorgte nicht für ernsthafte Probleme“, so Buchheister. Der Eisaufbau erfolgte vielfach immer wieder durch Regenwasser auf der Bahn. Betreiber ist allerdings auch ein echter „Profi“: Das Unternehmen Interevent betreibt derzeit über 30 Eisbahnen in ganz Deutschland. Die prominenteste ist die auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Kölner Heumarkt.

Mehr Strom verbraucht

Die milden Temperaturen erhöhten aber den Energieverbrauch. Aktives Neheim rechnet nach einer ersten Zählerablesung damit, dass am Ende bis zu 12.000 Kilowattstunden mehr als geplant für den Betrieb der Eisbahn benötigt werden. Angesetzt worden waren insgesamt 40.000 KW - bezogen als Öko-Strom von den Stadtwerken Arnsberg.

Arnsberg Das kostet das Eislaufen in Neheim Erwachsene zahlen für eine Tageskarte Eislaufen in Neheim 4 Euro, Kinder bis 16 Jahren 3,50 Euro. Die Schlittschuhmiete pro Stunde beträgt 3,50 Euro. Die Bahn öffnet täglich bis 19 Uhr (freitags und samstags bis 21 Uhr). Los geht es um 13 Uhr, am Wochenende um 10 Uhr.

Das Eislaufvergnügen läuft noch bis zum 5. Januar. In der Nacht wird dann das jetzt heruntergekühlte Glycol in den Leitungen und Schläuchen bewusst aufgeheizt. In gut zwölf bis 15 Stunden soll das Eiswasser dann abgeschmolzen und im Abwasserkanal verschwunden sein.