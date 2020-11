Neheimer Bauruine soll im Dezember verschwinden

Die Bauruine an der Ernst-König-Straße 10-44 im früheren Camp Loquet soll im kommenden Dezember abgerissen werden. Dies wird neben den Anwohnern, die sich seit 18 Jahren über einen Schandfleck ärgern, auch die Feuerwehr freuen, die in den vergangenen 18 Jahren häufig Müllbrände in der so genannten „Schrott-Immobilie“ löschen musste.