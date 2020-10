Neheim: Reservierung für Gottesdienste an Weihnachten

Neheim/Voßwinkel. Weihnachten in der Kirche? Ob das im Corona-Jahr klappt, ist ungewiss. Wer den Wunsch hat, sollte in Neheim allerdings jetzt schon aktiv werden.

Die Coronaregeln wirbeln auch das Gemeindeleben durcheinander – und sie werden vor allem das Weihnachtsfest verändern. Schon jetzt läuft in der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist die Anmeldephase für Plätze in den Christmetten und Andachten. „Das Telefon klingelt quasi ununterbrochen, aber es gibt überall noch Platz“, sagt Gemeindereferentin Claudia Fischer.

Regelung gilt auch für Silvester und Neujahr Die Anmeldungen zu allen Gottesdiensten am Wochenende laufen bis freitags um 12 Uhr über das Pfarrbüro unter 02932/22050 oder pfarramt@kath-kirche-neheim-vosswinkel.de Über diese Wege können auch Plätze in den Weihnachtsgottesdiensten und -andachten reserviert werden. Anmeldungen über Anrufbeantworter werden nicht entgegengenommen. Die Zeiten und Orte der Christmetten und Andachten in den verschiedenen Kirchen sind im gedruckten Wochenblick nachzulesen sowie online unter kirche-neheim.de in der Rubrik „Pfarrbrief“. Diese Regelungen gelten auch für die Messen an Silvester und Neujahr.

Noch weiß niemand, wie sich die Infektionszahlen bis Dezember entwickeln werden, aber eines ist sicher: Das Weihnachtsfest 2020 wird von der Corona-Pandemie beeinflusst sein. Und mit dieser Aussicht möchten die Haupt- und Ehrenamtlichen möglichst frühzeitig planen. „Es macht uns traurig, dass wir das Weihnachtsfest nicht feiern können wie gewohnt und es graut uns davor, an Weihnachten jemanden an der Kirchentür abweisen zu müssen.“

Um das zu verhindern, sorge man nun vor. Zur Diskussion hatte auch ein weiterer Freiluft-Gottesdienst auf dem Marktplatz gestanden, doch die Vorkehrungen dafür seien erstens teuer, zweitens witterungsabhängig und drittens sei es gerade für die Feiertage schwierig, ausreichend freiwillige Ordner zu finden. Also musste ein anderer Plan her.

„Wir haben die Anzahl der Gottesdienste und Andachten deutlich aufgestockt, um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen“, erklärt Fischer. Allein an Heiligabend soll es 17 kürzere Andachten und 9 Christmetten in den verschiedenen Kirchen der Gemeinde geben, am ersten und zweiten Feiertag sind zahlreiche weitere Messen geplant. Die Christmette in St. Johannes um 18.30 Uhr soll online übertragen werden.

Singen in der Kirche vorerst wieder untersagt

„Wir hoffen natürlich, dass die Lage dann so ist, dass die Gottesdienste auch gefeiert werden können“, sagt die Gemeindereferentin und erinnert zugleich daran, worum es eigentlich geht: „Weihnachten wird kommen, ob mit oder ohne Corona. Es fällt nicht aus, in irgendeiner Form werden wir alle die Geburt Jesu Christi feiern.“

Doch die Einschränkungen des Gemeindelebens machen vielen bereits jetzt zu schaffen. Viele Zusammenkünfte mussten in diesem Jahr bereits ausfallen, für die Gottesdienste ist eine Anmeldung notwendig, Besucher müssen ihre Masken die gesamte Zeit über tragen und seitdem der Hochsauerlandkreis offiziell als Risikogebiet eingestuft worden ist, ist das Singen wieder untersagt.

„Es verändert auf jeden Fall das Gemeindeleben, den Menschen fehlt das unbeschwerte Beisammensein“, sagt Fischer. „Und vielen, die die Gottesdienste meiden, weil sie selbst oder Angehörige zur Risikogruppe gehören, fehlt auch der Kirchenbesuch sehr.“

Diejenigen, die in die Gottesdienste kommen, müssen sich neuerdings wärmer anziehen als gewohnt. Der Grund: Sämtliche Kirchen in Neheim und Voßwinkel – außer St. Franziskus und St. Elisabeth, dort gibt es Fußbodenheizungen – sind mit Umluftheizungen ausgestattet. Weil diese Aerosole im Innenraum verbreiten können, müssen sie spätestens eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn ausgeschaltet werden.

