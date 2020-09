Die Polizei sucht nach einem Mädchen, das in Neheim in einen Unfall verwickelt war.

Polizei Neheim: Polizei sucht in Unfall verwickeltes Mädchen

Neheim. Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr Graf-Gottfried-Straße / Alter Holzweg.

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen am Kreisreisverkehr Graf-Gottfried-Straße / Alter Holzweg in Neheim sucht das Verkehrskommissariat nun nach einer jungen Fahrradfahrerin:

Nach Angaben einer 61-jährigen Autofahrerin fuhr diese gegen 7.15 Uhr auf der Graf-Gottfried-Straße in Richtung Stembergstraße. Unmittelbar vor dem Kreisel querte das Mädchen mit dem Fahrrad den Fußgängerüberweg und es kam zum Zusammenstoß.

Schaden an Pkw erst später entdeckt

Da das Mädchen angab, keine Verletzungen zu haben und zunächst kein Sachschaden festgestellt wurde, setzen die beiden Unfallbeteiligten ihre Fahrt fort. Erst im Laufe des Morgens bemerkte die Autofahrerin einen Schaden an ihrem Pkw. Daraufhin informierte sie die Polizei.

Die Personalien des Mädchens sind bislang unbekannt. Die Schülerin wird wie folgt beschrieben: etwa 14 Jahre alt, dunkle schulterlange Haare mit Seitenscheitel, dunkle Jacke mit hellem Oberteil, kein Helm. Das Mädchen, befand sich vermutlich auf dem Schulweg.

Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932- 90 200 entgegen.