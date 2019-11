Neheim: Neues Wohn- und Geschäftshaus in der Schobbostraße

Neheim. Ein neues Wohn- und Geschäftshaus entsteht – wahrscheinlich ab 2020 – auf dem Grundstück Schobbostraße 32 in Neheim.

Der Abriss des Hauses Schobbostraße 32 ist spätestens Anfang nächster Woche erledigt – auf der Brache entsteht ein neues Wohn- und Geschäftshaus; allerdings geht bis dahin noch einige Zeit ins Land: „Ein Baustart ist jederzeit möglich, doch wir setzen unseren Fokus zunächst auf zwei andere Projekte“, erklärt Frank Emde. Er und sein Bruder Steffen Emde haben das vor etwa vier Jahren von „Wellie Architekten Partner“ angestoßene Bauprojekt vor einigen Monaten übernommen – die Emde GmbH & Co. KG. errichtet nun das neue Gebäude in zentraler Lage in Neheim, weitgehend nach den Plänen von Erich Wellie.

Bauingenieur Steffen Emde hat – nach konstruktiven Gesprächen mit Wellie Architekten – leichte Veränderungen vorgenommen; eine Baugenehmigung liegt vor; folgende Planung steht bereits fest:

Vier Geschosse

Im Erdgeschoss beherbergt der Neubau eine 76 Quadratmeter große Gewerbefläche, durch Treppe/Aufzug verbunden mit weiteren Räumen (auf insgesamt 108 Quadratmetern) im ersten Obergeschoss. Diese Kombination könnte zukünftig eine Arztpraxis, eine Anwaltskanzlei oder ein Maklerbüro nutzen. In drei Geschossen darüber ist jeweils eine Wohneinheit geplant – zweite und dritte Etage jeweils 109 Quadratmeter Wohnfläche, vierte Etage als Penthouse (92 Quadratmeter).

Neben dem exponierten Standort liegt für die Brüder Emde die Attraktivität des Projektes darin, dass das Grundstück vollständig von öffentlichen Flächen umgeben ist. „Daraus ergibt sich, dass alle Seiten des Gebäudes öffentlich sichtbar sein werden. Dies ist für innerstädtische Grundstücke eine Besonderheit“, so Frank Emde. Die gesamte Immobilie wird barrierefrei und ist mit ausreichend Parkraum ausgestattet, mit der Vermarktung soll im nächsten Jahr begonnen werden, Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst 2020.

„Ob die drei Wohnungen sowie die zweigeschossige Gewerbeeinheit nach Fertigstellung verkauft oder vermietet werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen“, so Frank Emde, im Neheimer Familienunternehmen für den kaufmännischen Bereich zuständig.

Das ebenfalls in Neheim ansässige Architekturbüro Wellie hatte für die Vorstellung des Objektes Schobbostraße 32 im Gestaltungsbeirat der Stadt Arnsberg seinerzeit viel Lob erhalten, sich dann aber entschieden, die Realisierung aufgrund fehlender Kapazitäten in andere Hände weiterzugeben. Das Büro Wellie realisiert derzeit u. a. ein hochmodernes Seniorenzentrum an der Clemens-August-Straße im Ortsteil Arnsberg.