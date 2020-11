Neheim: Junge Räuberinnen und Räuber unterwegs

Die Polizei sucht nach jungen Räubern, die in Neheim aktiv waren

Neheim. Gleich zwei Taten innerhalb von wenigen Minuten. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Vermutlich dieselbe Tätergruppe schlug am Donnerstagvormittag innerhalb weniger Minuten zweimal in Neheim zu:

Zunächst wurde die Polizei zur Schwester-Aicharda-Straße gerufen. Gegen 11.15 Uhr war dort eine 63-jährige Frau in ihr Auto gestiegen und hatte dabei ihre Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt. Beim Einsteigen öffneten zwei Mädchen blitzschnell die Beifahrertür und nahmen die Tasche vom Sitz und flüchteten in Richtung Apothekerstraße. Eine Zeugin nahm die Verfolgung der beiden Mädchen auf. Im Bereich des Parkplatzes an der „Alten Feuerwache“ verlor sie diese aber aus den Augen.

Auf der Flucht fremdes Smartphone und eine fremde Debitkarte verloren

Beide Mädchen hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bei einer Größe von etwa 1,55 Meter waren sie von dünner Statur. Das Alter liegt vermutlich zwischen 14 bis 18 Jahre. Ein Mädchen hatte offene, lange braune Haare, trug eine weiße Jacke und eine weiße Jogginghose. Das andere Mädchen hatte ihre braunen Haare zu einem Dutt gebunden. Sie war mit einer roten Jacke bekleidet.

Auf der Flucht verloren die Täterinnen ein fremdes Smartphone und eine fremde Debitkarte. Die Eigentümerin meldete sich aber kurze Zeit später auf der Polizeiwache Arnsberg. Sie gab an, gegen 11 Uhr auf der „Langen Wende“ von einem jungen Pärchen angerempelt worden zu sein.

Tasche aus der Hand gerissen

Der Junge riss ihr hierbei die Handtasche aus der Hand. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Fußgängerzone. In der Handtasche befanden sich eine Geldbörse mit der Debitkarte sowie das aufgefundene Smartphone.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Das Pärchen kann wie folgt beschrieben werden: Der Junge war etwa 18 bis 20 Jahre alt. Er trug eine weiße Jacke und eine blaue Jeans. Die Beschreibung des Mädchens passt zu der Täterin an der Schwester-Aicharda-Straße. Auffällig war auch hier die rote Jacke.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die beiden Taten durch dieselbe Tätergruppe begangen wurden und fragt: Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung.