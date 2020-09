Neheim: Grundschüler mit Coronavirus infiziert

Hochsauerlandkreis. In der Grundschule St. Michael in Neheim müssen mehrere Schüler und Lehrer in Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt weitere Kontakte.

Der Hochsauerlandkreis meldet Stand Mittwochvormittag einen Neuinfizierten und einen Genesenen.

Die Statistik weist damit 22 Infizierte, 813 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Stationär werden sechs Personen behandelt. Die Zahl aller Infizierten beträgt 853.

Quarantäne für Kinder in Neheim und Bruchhausen

Noch nicht in der Statistik enthalten ist ein bestätigter Fall eines Schülers in der Grundschule St. Michael in Neheim. Das Fallmanagement des Gesundheitsamtes ermittelt derzeit die Kontaktpersonen und nimmt Verbindung mit ihnen auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen müsse für 42 Schüler, Lehrer und Betreuer eine Quarantäne angeordnet werden, so die Informationen aus dem Kreishaus am Mittwochvormittag.

Bis einschließlich Donnerstag, 17. September, befindet sich der Kindergarten St. Magdalena in Bruchhausen noch in Quarantäne. Bislang waren alle Tests negativ. Einige wenige Testergebnisse stehen noch aus, sie werden kurzfristig erwartet.