Neheim: Glycerin in Schläuchen macht Wasser zur Eisbahn

Neheim. Nicht in der heißen, sondern in der eiskalten Endphase stehen die Vorbereitungen für die Neheimer Eisbahn, die am Freitag, 29. November, öffnet

Am vergangenen Wochenende begannen die Kühlarbeiten für die Eisbahn beim Neheimer Weihnachtsmarkt. „Es wurden 24,6 Kilometer Schläuche verlegt, in denen 3500 Liter Glycerin auf Minus 12 Grad runtergekühlt werden. An Montagmorgen wird dann normales Leitungswasser auf die Kühlschläuche aufgetragen, bis eine acht Zentimeter dicke Eisschicht entstanden ist“, erklärt Konrad Buchheister, Geschäftsführer des Vereins Aktives Neheim, der die Eisbahn aufbauen lässt und in den Neheimer Weihnachtsmarkt integriert.

So sah es am Sonntagabend auf der Neheimer Eisbahn aus. Mittig auf der Eislaufbahn wurden die Bäume, die sich am Dom befinden, umzäunt. Foto: Martin Schwarz

Die Eisbahn entsteht an der Hauptstraße zwischen Dom und Sparkasse. Für die Eisbahn musste eine gerade Ebene längs der leicht abschüssigen Hauptstraße geschaffen werden. „Erstaunlich ist, dass es zwischen Glockenspiel und Franz-Stock-Denkmal 1,02 Meter Gefälle an der Hauptstraße gibt. Anfangs hatte man an 55 Zentimeter gedacht“, berichtet Buchheister. Deshalb wurde die Eislauffläche im abschüssigen teil der Hauptstraße stark aufgebockt.

Die Eisbahn feiert beim Neheimer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr Premiere. „Die ersten Gedanken von Aktives Neheim für die Schaffung einer Eisbahn stammen noch aus dem Jahr 2009. Nach zehn Jahren haben wir es endlich geschafft“, freut sich Konrad Buchheister, der nochmals der Pfarrei St. Johannes Baptist Neheim für die temporäre Bereitstellung der Fläche dankt. Die ersten Schlittschuhläufer können ab Freitagmittag, 29. November, aufs Eis. Bürgermeister Ralf Paul Bittner wird dann ein paar Stunden später, am Freitag um 18.30 Uhr - die Eislaufbahn offiziell eröffnen.

Die Eisbahn gibt es vom 29. November bis 5. Januar. Eintrittspreise: Erwachsene (Tageskarte): 4 Euro; Kinder bis 16 Jahre (Tageskarte): 3,50 Euro; Schlittschuhmiete pro Stunde: 3,50 Euro;

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags: 13 bis 19 Uhr, freitags 13 bis 21 Uhr, samstags 10 bis 21 Uhr, sonntags 10 bis 19 Uhr, Schulklassen (nur nach Anmeldung): 8 bis 13 Uhr, Heiligabend und Silvester von 10 bis 14 Uhr geöffnet; 1. Weihnachtstag: geschlossen, 2. Weihnachtstag und Neujahr: 13 bis 19 Uhr; Eisstockschießen täglich (ausgenommen Feiertage): 15 bis 21 Uhr.