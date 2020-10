Neheim: Fresekenmarkt sorgt für „Brummen“ in der Innenstadt

Neheim. Zum verkaufsoffenen Sonntag beim Fresekenfest sind viele Menschen in Neheim mit Masken unterwegs.

Der Wunsch, endlich mal wieder unter Menschen zu sein und sich damit das Gefühl von Normalität zu geben, prägte am verkaufs­offenen Sonntag zum Neheimer Fresekenmarkt die Stimmung.

Mit einem Bauernmarkt, der schon ab 11 Uhr seine Angebote feil bot und den bis in den Abend geöffneten Geschäften in der City lockte das Aktive Neheim die Besucher an.

Schutzbestimmungen Personal eines Sicherheitsdienstes behielt am Sonntag die Einhaltung der Schutzbestimmungen im Blick. Das Fresekenfest in Neheim ist im Corona-Jahr 2020 nach dem ausgefallenen Frühlingsfest sowie dem verpassten „Neheim-Live“ seit Weihnachten 2019 das erste Stadtfest. Auf dem Bauernmarkt nutzte der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband die Chance, für die Arbeit der Bauern aus der Region zu werben. Vom Aktiven Neheim wurden in der Innenstadt zwölf Desinfektionsspender aufgestellt.

Wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie strömten viele nach Neheim, vor allem bei den Besuchern aus der Region war die Lust auf ein Shopping-Erlebnis zu erkennen. Großformatige Hinweise auf das Einhalten der Hygieneregeln und die vom Aktiven Neheim aufgestellten Desinfektionsspender sorgten zusammen mit den von Mitgliedern des SC Neheim verteilten rund 3000 Masken für ein besseres Gefühl bei den Besuchern.

In den Gesichtern der Passanten ließ sich die von Corona geprägte Situation natürlich nicht weg leugnen, und an den meisten Stellen wurden Abstandsgebote geachtet.

Corona bedingt war das sonst bei Fresekenfesten übliche Unterhaltungsangebot angepasst worden. Auf Karussells und eine große Rutsche musste der Nachwuchs beim Bummel durch die Innenstadt jedoch nicht verzichten.

Wilhelm Kühn, Reinhard Droste, Friedrich Nagel, Bernhard Henne und Klaus Bauerdick (von links) vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) und der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LSV) informierten über die Arbeit der Bauern aus der Region. Foto: Frank Albrecht / WP

„Ich bin sehr zufrieden mit der Einhaltung der Abstands und Hygieneregeln“, sagte City-Manager Konrad Buchheister. Der Testlauf für die Adventszeit in Neheim sei positiv bestanden worden. Gut gefragt – weil übersichtlich und mit nötigen Abständen zu besuchen – war der Bauernmarkt vor dem Neheimer Dom.

Bunte Kürbisauswahl

Peter Viertmann und sein Team bespielten hier eine große Fläche mit ihrer bunten Kürbisauswahl in allen Arten, Farben und Formen. Intensive Beratung zu den angebotenen Sorten und ihrer schmackhaften Zubereitung gab es inklusive. Viel Mühe machte sich das Verkaufsteam, die Unterschiede zu erklären.

Auch das Ehepaar Birgit und Dirk Meckel aus Menden fand so nach eingehender Beratung seinen passenden Kürbis.

Voll durchgeschlagen ist das Fresekenfest als Angebot für Besucher aus der Region. Aus den Nachbarkreisen Soest und dem Märkischen Kreis gab es ein großes Interesse am Angebot in der Neheimer City. Außerhalb des Bauernmarktes standen vor allem die Stände mit süßen und deftigen Leckereien im Fokus, und die Kunden nahmen mitunter auch die längeren Wartezeiten dafür in Kauf. Die Chance auf einen Einkaufsbummel wurden von einigen Besuchern des Festes genutzt – nicht wenige Besucher gingen mit gefüllten Einkaufstaschen zu ihren Wagen zurück.

Ein Bild, dem auch Citymanager Konrad Buchheiter nicht widersprechen mochte.