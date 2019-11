Neheim: Frauen mit Behinderung wehren sich gegen Gewalt

Neheim. Frauen mit Behinderung setzen in Neheim ein Zeichen gegen Gewalt und lernen sich zu behaupten. Zudem geben sie Forderungen an die Politik weiter.

Übergriffe von Kollegen in der Werkstatt, Bevormundung in der eigenen Familie oder der Wohngruppe, Gewalt in der Partnerschaft: Von verschiedenen solcher Situationen haben Frauen mit Behinderung bei einem Aktionstag der Frauenberatung berichtet.

Die Organisatorinnen wollen darauf aufmerksam machen, dass Frauen mit Behinderung häufiger von Gewalt betroffen sind und sich oftmals noch schwerer dagegen wehren können als Frauen ohne Behinderung.

Arnsberg Bürgermeister will sich Probleme anhören Konkrete Forderungen richteten die Teilnehmerinnen des Aktionstags unter dem Motto „Nein zu Gewalt an Frauen“ auch an Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Er kam im Anschluss, um sich die Anliegen der Frauen mit Behinderung anzuhören. Neben finanziellen Forderungen nannten die Frauen auch konkrete Probleme in Arnsberg, etwa mangelnde Barrierefreiheit und Angsträume im Stadtgebiet. Bittner versprach daraufhin im Rahmen seiner Bürgerspaziergänge einen Termin nur für diese Anliegen zu organisieren.

„Viele von ihnen sind seit ihrer Kindheit fremdbestimmt“, erklärt Lena Baader von der Frauenberatung. „Sie haben oft nur gelernt, sich anzupassen, aber nicht sich selbst zu behaupten und für ihre Rechte einzustehen.“ Teil des Aktionstages war daher ein Training zur Selbstbehauptung. Dabei geht es auch um körperliche Signale und die Mimik – denn einige der Frauen lächelten ihr Gegenüber auch dann noch an, wenn sie sich unwohl fühlen, sich eigentlich abwenden oder wehren wollen, erklärt Baader.

„Wir haben gelernt, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen“, berichtet eine Teilnehmerin nach dem Training. Einer anderen schießen Tränen in die Augen, als sie verkündet, sich jetzt in Alltagssituationen durchsetzen zu wollen, in denen sie sich bisher bedrängt und machtlos gefühlt habe.

Hemmschwellen abbauen

Das Engagement der Teilnehmerinnen ist für das Team der Frauenberatung ein positives Signal. Es zeige aber auch, wie wichtig weitere Präventionsarbeit wäre. Gerade bei Frauen mit Behinderung sei es wichtig, Hemmschwellen durch persönliche Besuche vor Ort abzubauen. Viele trauten sich nicht, einen Beratungstermin zu vereinbaren oder seien alleine gar nicht in der Lage, die Beratungsstelle aufzusuchen.

Doch die Kapazitäten der Frauenberatung seien ausgelastet, personell und finanziell. „Wir fordern mehr Gelder für Hilfen für die Frauen“, sagt Baader. „Es sollte ein Netzwerk entstehen.“ Wichtig seien Ansprechpartner, bei denen die Frauen in Notsituationen verlässlich um Hilfe bitten könnten. Mehrere Frauen beklagten, dass es gerade in den Werkstätten zu wenig weibliche Ansprechpartnerinnen gebe.

Fehlende Barrierefreiheit

Ein Problem sehen die Mitarbeiterinnen auch im Standort der Frauenberatungsstelle im Obergeschoss eines Gebäudes am Arnsberger Brückenplatz – denn die Räume sind nicht barrierefrei zugänglich, der Aufzug zu klein für Rollstühle und auch behindertengerechte WCs gibt es dort nicht.

Ebenso seien Frauen mit Behinderung auch gefährdeter, wenn es zu Gewalt in Partnerschaften komme. Denn einerseits sei es für sie ein größeres Hindernis, Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen – und andererseits seien auch nur wenige Frauenhäuser barrierefrei ausgestattet. Das müsse sich in Zukunft ändern, fordern die Beraterinnen.