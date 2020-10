Neheim: Fanfarenkorps startet Waffeltaxi für Vereinskasse

„Das Waffeltaxi 2.0 – Was Lieferando kann, das können wir auch“ lautet das Motto: Von der Corona-Pandemie angeschlagen, musste sich das Fanfarenkorps Neheim-Hüsten eine Möglichkeit einfallen lassen, um trotz entfallener Konzerte weiterhin die laufenden Kosten des Vereins decken zu können.

Als es noch eine Herausforderung war, an Masken zu kommen, wurden im Verein Behelfsmasken genäht und an Mitglieder verkauft. Um es sich Zuhause gemütlicher machen zu können, wurden auch Heimkino-Snack-Pakete von den Mitgliedern verkauft. Weitere Ideen waren gefragt.

Da die Jugendlichen schon öfter gebacken haben, um die Vereinskasse zu füllen, kamen die Mitglieder des Musikvereins auf die Idee des Waffeltaxis. Von den Mitgliedern gespendete Zutaten für die Waffeln und ehrenamtliche Fahrer machen es möglich.

Ehrenamtliche Fahrer unterwegs

Nachdem das erste Waffeltaxi im Juni bereits eine große Hilfe für den Verein darstellte und dort viel bestellt wurde, entschied sich der Verein nun noch einmal die Aktion ins Leben zu rufen für Samstag, 10. Oktober. Vorbestellungen sind gerne gesehen, um die Routen der ehrenamtlichen Fahrer zu planen, es können aber auch am Samstag telefonisch Bestellungen aufgegeben werden. Eine Abholung der Waffeln im Vereinsheim an der Graf-Gottfried-Straße in Neheim ist ebenfalls möglich. Jede Waffel kostet einen Euro, die Einnahmen fließen direkt in die Vereinskasse.

Vorbestellungen sind erwünscht Das Waffeltaxi des Fanfarenkorps Neheim-Hüsten fährt am Samstag, 10. Oktober, zwischen 13 und 17 Uhr. Auslieferungen sind ab fünf Stück pro Haushalt möglich. Vorbestellungen nehmen die Musiker unter 0175-1638762 sowie per Mail an info@fk-neheimhuesten.de entgegen.

Das Fanfarenkorps Neheim-Hüsten, das knapp 50 aktive Mitglieder besitzt ist einer der „renommierten Fanfarenzüge im Sauerland“, erzählt Vanessa Rüchardt, Mitglied des Musikvereins. Es wird aber nicht nur historische, sondern auch moderne Musik gespielt. Trotzdem wird besonders auf den Erhalt der traditionellen Fanfarenmusik und den Zusammenhalt zwischen Jung und Alt gelegt.

Mitmachen kann jeder ab sechs Jahren, nach oben gibt es keine Grenze. Oft wird der Musikverein auch weit über die Grenzen des Sauerlandes eingeladen, von Stadtfesten bis Hochzeiten werden sie für alles gebucht – alles Veranstaltungen, die in diesem Jahr durch Corona wegbrachen.