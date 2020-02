Neheim: Dänisches Lebensgefühl im Wolle-Geschäft

Neheim. Die Neheimerin Astrid Puppe will Strick-Trends aus Dänemark ins Sauerland holen und wagt den Schritt in die Selbstständigkeit.

Wo ihr Vater früher Torten verkaufte, setzt die Neheimerin Astrid Puppe jetzt auf eine andere Art der Handarbeit: In der einstigen Konditorei an der Langen Wende hat sie ihren Laden „Woll Diva“ eröffnet. Seit dem 15. Januar dreht sich dort alles um Garne, Nadeln und Strickmuster.

Arnsberg Frühere Konditorei Astrid Puppe ist gebürtige Neheimerin. An der Langen Wende 82 haben ihre Eltern bis 1993 die „Konditorei Anton Puppe“ betrieben. Zuletzt war das Ladengeschäft an ein Umzugsunternehmen vermietet. Nun hat Astrid Puppe die 20 Quadratmeter Ladenfläche mit großem Schaufenster in ihren Laden „Woll Diva“ verwandelt.

Vom Schritt in die Selbstständigkeit aus einer Anstellung im Einzelhandel heraus hat sie schon seit Jahren geträumt. Vom Strick-Fieber infiziert wurde sie während einer Reise in den Norden. „Vor ungefähr 13 Jahren habe ich im Dänemark-Urlaub einen Pullover gesehen, den ich unbedingt haben wollte“, erinnert sich die 51-Jährige. „Man konnte ihn aber nicht fertig kaufen, nur das passende Strickset dazu.“ Also griff sie wieder zu den lange nicht genutzten Stricknadeln.

Stricken in allen Lebenslagen

Nach der Reise ist nicht nur eine Leidenschaft für das Stricken geblieben, sondern auch für die dänische Lebensart. Beides hängt für Astrid Puppe eng zusammen. „In Dänemark spielt die Handarbeit eine ganz andere Rolle“, sagt sie. Und sie passt aus ihrer Sicht sehr gut zum dänischen „Hygge“, einer gemütlichen und entschleunigten Lebensart. „Stricken hat sehr viel mit Entspannung zu tun“, sagt Puppe.

In ihren Laden kommen viele Kundinnen (im Sauerland gebe es im Gegensatz zu Großstädten bislang kaum strickende Männer), die bereits seit Jahrzehnten regelmäßig stricken. Dazu zählt auch die Neheimerin Maria Hakenesch. Schon als Jugendliche habe sie angefangen zu stricken – es folgten viele eigene Anfertigungen, nicht nur Socken als traditionelles Weihnachtsgeschenk, sondern auch Jacken, Pullover, Kleider und mehr.

Das Ergebnis sei ihr wichtig, aber auch die Tätigkeit des Strickens selbst, sagt sie: „Ich stricke zuhause, aber zum Beispiel auch auf langen Busfahrten“, sagt Hakenesch. „Überall, wo man ruhig sitzt, kann man auch stricken.“

Ruhe im Alltag

Das rhythmische Klackern der Nadeln begleitet viele Strick-Fans durchs Leben, im Alltag genauso wie bei freudigen Ereignissen und in schweren Zeiten von Krankheit und Trauer. „Ruhe bewahren und weiter stricken“: Dieser an die britische Devise „Keep calm and carry on“ angelehnte Spruch ziert nicht umsonst einige Kaffeetassen, die Astrid Puppe in ihren Regalen aufgebaut hat.

Wertschätzung für die eigene Kleidung

Die Ladeninhaberin ist außerdem davon überzeugt, dass das Stricken auch in Zeiten der Nachhaltigkeits-Diskussion noch an Bedeutung gewinnen kann. „Wenn ich ein Kleidungsstück in vielen Stunden Arbeit selbst gestrickt habe, dann habe ich eine ganz andere Wertschätzung dafür“, sagt sie. Persönlich hänge sie besonders an einer orangefarbenen Jacke, ihr erstes selbst gestricktes Kleidungsstück. Das sei ein deutlicher Gegensatz zur „Fast Fashion“, industriell hergestellter Massenware, die günstig eingekauft und schnell wieder entsorgt wird.

In ihrem Laden trifft sie auf Gleichgesinnte, gibt Tipps zu Strickmustern und berät zur Wahl der geeigneten Wolle. In Zukunft möchte sie auch Stricktreffs und Kurse in ihrem Laden anbieten. Noch allerdings wehen draußen vor der Tür an einem Baum bunte Luftballons, ein Überbleibsel der Geschäftseröffnung.

Mit dem Start im Laden ist Astrid Puppe zufrieden, nun hofft sie, dass die Kunden ihre „Woll Diva“ entdecken und das Angebot an verschiednen Wollsorten kleinerer Marken zu schätzen wissen, so dass sie vom Betrieb leben kann. Zum Großteil vertreibt Puppe Wolle aus dem Atelier Zitron im benachbarten Wickede.