Neheim: Dachdeckermeisterin rüstet sich für den Chefsessel

Dachdeckermeisterin und Betriebswirtin (HwO) Andrea Aland hat das Steuer als Juniorchefin fest in der Hand.

Neheim. Andrea Aland (27) aus Neheim bildet sich bei der Handwerkskammer weiter, um irgendwann den Familienbetrieb zu führen.

Sie ist ihren Weg konsequent gegangen. Erst Ausbildung im Handwerk, dann der Meistertitel und als Krönung Betriebswirt (HwO) – alles Schlag auf Schlag. Dabei hat Dachdeckermeisterin Andrea Aland aus Neheim ein Ziel fest im Blick: den Chefsessel.

Für angehende Führungskräfte und Unternehmer ist der Lehrgang „Geprüfter Betriebswirt (HwO)“ das ultimative Fitness- und Aufstiegstraining. Unternehmensführung und -strategie, Personalmanagement und Innovationsmanagement sind Themen, in die die Neheimerin tief eingestiegen ist. Man bekomme eine ganz andere Sicht der Dinge und könne auf Augenhöhe besser mitreden. Daher fühlt sich Andrea Aland jetzt beispielsweise im Gespräch mit dem Steuerberater fitter und weniger abhängig.

Von der Theorie zur Praxis

Zusätzlich gibt es dann auch noch den Blick über den betrieblichen Tellerrand: Dank der beruflichen Vielfalt der Lehrgangsteilnehmer werden Gewerke übergreifend Kontakte geknüpft. Man tauscht sich aus, man lernt zusammen, man bleibt auch nach dem Kursus in Verbindung. Neben den schriftlichen Prüfungen steht zum Abschluss des Lehrgangs eine Projektarbeit mit einer aktuellen Problemstellung an. Die „Neuinvestition für einen Kran“ ist im Dachdeckerbetrieb Aland längst in die Praxis umgesetzt und der Kran geliefert.

Und wie geht es jetzt weiter? Die 27-jährige Dachdeckerin hat bereits im Chefsessel Platz genommen: Passend zum 125-jährigen Betriebsjubiläum in diesem Jahr steht sie in der fünften Generation als Juniorchefin gemeinsam mit ihrem Vater an der Spitze des Unternehmens. Dass sie als Frau ein typisches Männerhandwerk ausübt, wird von ihren 31 Mitarbeitern und den Kunden gleichermaßen akzeptiert.

Sie ist mit dem Handwerk groß geworden –und da macht ihr so schnell niemand was vor. Während des siebenmonatigen Lehrgangs hieß es, konsequent zu lernen und immer am Ball zu bleiben, doch der Einsatz lohnt sich: Andrea Aland würde diesen Weg auf jeden Fall noch einmal gehen.