Neheim: Baubeginn am Engelbertplatz – Busse fahren anders

Neheim Parken ist auf dem Engelbertplatz schon seit 30. Oktober nicht mehr möglich. Am Montag, 26. Februar, sollen die Arbeiten nun beginnen.

Die Stadt Arnsberg will die Verkehrsverhältnisse in der Neheimer Innenstadt verbessern. Nach vielen Jahren der Dauernutzung werden die Verkehrsknotenpunkte Engelbertplatz und St. Johannes-Hospital grundlegend erneuert. Am Montag, 26. Februar, ist Baustart für den ersten von mehreren Bauabschnitten. Das berichtet die RLG in einer aktuellen Mitteilung. Die Baustellen werden Neheim bis in den Herbst belasten, schließlich kommt die Großbaumaßnahme Werler Straße noch hinzu.

Da in diesem Zusammenhang auch die für den Linienverkehr wichtigen Haltestellen am Engelbertplatz und am St. Johannes-Hospital barrierefrei gestaltet werden, haben die Bauarbeiten auch Auswirkungen auf die Stadt-, Regional- und SchnellBusse. Konkret müssen alle Linien zunächst bei ihren Fahrten in Richtung Hüsten anders fahren als bislang gewohnt.

Fahrzeitverschiebungen Richtung Rusch

Für die Linien C1, S10, S20 und R25 entfällt bei Fahrten in Richtung Hüsten die Bedienung der Haltestellen „St. Johannes-Hospital“, „Engelbertplatz“, „Stembergstraße“ und „Am Sonnenufer“. Die Umleitungsstrecke führt, nach Bedienung der Haltestelle „Schillerstraße“, weiter über die Lande Wende zur Ruhrbrücke. Dabei werden unterwegs die Haltestellen „Robert-Koch-Straße“ und „Dicke Hecke“ angefahren, so dass Fahrgäste dort ein- und aussteigen können.

Die StadtBus-Linie C4 fährt in Richtung Johanneskirche/Busbahnhof weiterhin in gewohnter Weise. In der Gegenrichtung, zum Rusch, müssen sich die Fahrgäste jedoch auf Änderungen einstellen. Die Busse fahren einen größeren Umweg, so dass es zu Fahrzeitverschiebungen um einige Minuten kommt. Die Haltestellen „Schillerstraße“, „St. Johannes-Hospital“ und „Engelbertplatz“ entfallen bei Fahrten in Richtung Rusch. Die RLG bittet die Fahrgäste darum, stattdessen auf die Haltestellen „Graf-Gottfried-Straße“ und „St.-Ursula-Gymnasium“ auszuweichen.

