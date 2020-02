Narren erobern Rathaus der Stadt Arnsberg

Neheim. Närrischer Rathaussturm: Bürgermeister Ralf Paul Bittner übergibt Schlüssel an Vertreter der drei heimischen Karnevalsgesellschaften.

Die Narren haben das Zepter im Rathaus übernommen. Bürgermeister Ralf Paul Bittner musste an Altweiberfeastnacht um Punkt 11.11 Uhr den Stadtschlüssel an die drei Karnevalsgesellschaften KLAKAG Arnsberg, Blau-Weiß Neheim und die Hüstener HüKaGe übergeben. Für den Bürgermeister war es der erste Rathaussturm in seiner Amtszeit. Im vergangenen Jahr war er durch eine Dienstreise nach Berlin verhindert.

„Heute beginnt die heiße Phase bei uns in Arnsberg“, begrüßte Gertrud Franke die Narren im Rathaus. Als Flamingo stand Bürgermeister Bittner auf der Rathaustreppe neben der Moderatorin. „Das ich heute hier bin war doch klar und ich hoffe, ihr seid für die Party bereit“, begrüßte er die Karnevalisten. Ob es der letzte Rathaussturm vor der Sanierung ist, konnte Ralf Paul Bittner noch nicht genau sagen. „Wenn es feststeht, dass wir hier wegen der Bauarbeiten nicht mehr feiern können, machen wir uns Gedanken über einen anderen Ort“, ergänzte Gertrud Franke. Stellvertretend für die drei Karnevalsgesellschaften übernahmen in diesem Jahr die Prinzenpaare der Hüstener Karnevalsgesellschaft den Rathausschlüssel.

Nach einer Schunkelrunde mit kölschen Karnevalshits wie „Ich bin nur ne kölsche Jung“ führten die Garden der drei Karnevalsgesellschaften KLAKAG, Blau-Weiß Neheim und HüKaGe ihre Tänze auf. Zum Abschluss sorgte DJ Jens für die richtige Karnevalsstimmung im Rathaus. Die Arnsberger Narren kamen alle verkleidet zum Rathaussturm ins Rathaus. Viele Gruppen hatten einheitliche Kostüme an. So ging der Arnsberger Bauhof als Sträflinge. Eine Formation trat als „Gemüse-Gruppe“ auf.