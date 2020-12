Nähe auf Distanz: Stimmen Sie für Ihren Favoriten!

Arnsberg/Sundern. Bis zum 20. Dezember können unsere Nutzer für ihre Favoriten in unserem Wettbewerb „Nähe auf Distanz“ in Kooperation mit Westenergie abstimmen.

Jetzt geht es los: Neun „Best-Practice-Beispiele“ für Jugend- und Kinderarbeit in Corona-Zeiten wurden für unseren Wettbewerb „Nähe auf Distanz“ nominiert. Bis zum 20. Dezember kann abgestimmt werden unter der Adresse wp.de/arnsberg wer die Preisgelder erhalten soll.

Hier die Nominierten:

TuS Oeventrop (Girlscamp): Das in den Osterferien geplante Girls-Fußballcamp wollte der TuS Oeventrop nicht einfach ausfallen lassen. An jedem Tag gab es spannende Aufgaben und Herausforderungen (mit und ohne Ball) für am Ende rund 80 Teilnehmer. Das Camp wurde auch auf Distanz zu einem Erfolg.

Kinderchor Bruchhausen: Der Kinderchor ließ nie den Kontakt zu den Kindern abreißen. Die Chorleiterin stellte Aufgaben, übte per Video und sang auch selber für die Kinder. Nach den Präsenzproben mit Abstand im Sommer gibt es nun für die Kinder einen digitalen Adventskalender. Mund-Nasen-Masken mit Chor-Logo wurden verteilt.

Zircus Fantastello, JBZ Arnsberg: Der Zircus Fantastello reagierte schnell mit dem Fantastello-Wohnzimmer-TV, um stets im direkten Draht zu Kindern und Jugendlichen zu bleiben. So viel Zirkus wie möglich sollte von den Betreuern nach Hause gesendet werden.

Musikverein Hagen: Der Musikverein stellte nach dem ersten Lockdown seine Probenarbeit sofort auf digitale Formate um. Gemeinschaft wurde aufrechterhalten und der Nachwuchs sogar erfolgreich auf auf D1-Prüfungen vorbereitet.

Messdiener St. Petri Hüsten: Die Messdienerleitung verlegte die Treffen in Lockdown-Zeiten schnell in digitale Räume und traf sich zum Spielen mit den Kindern. Auch die neuen Messdiener erhalten so Erklärvideos, die in der Kirche gedreht wurden. Eine digitale Lichterkette schweißte zusammen. Jetzt macht ein Adventskalender Freude.

TuS Voßwinkel (Leichtathletik):Trainieren zu Hause - das geht doch auch mit Kindern. In Zoom-Konferenzen machten Übungsleiter den Kindern das Trainingsprogramm vor, die machen mit und haben trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl. Aktuell läuft die Advents-Challenge mit vielen Herausforderungen.

Offener Jugendtreff Bergheim: Beim Jugendtreff mussten Ideen her, um den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren. Malwettbewerbe und Schnitzeljagden auf Social-Media-Kanälen und als Erfolgsmodell wöchentliche Jugendtreff-Tüten mit Material und Bastel-, Spiel- und Backtipps für Zuhause.

Jugend- und Kindertreff Gierskämpen: Vor allem Kinder ab 12 Jahren will der Verein nicht verlieren. Über viele Kanäle wurde der Kontakt zu Kindern und Eltern aufrechterhalten. Kreativität stand im Mittelpunkt, dazu Lernunterstützung und vor allem Ansprechbarkeit.

TuS Rumbeck (Leichtathletik): Mit eigenen Videos fordern die Trainer die Kinder des Vereins zu einem Mitmach-Workout heraus. Im zweiten Lockdown wurde das Format ausgeweitet auf die jüngeren Mitglieder, die sich aktiv einbringen konnten und nach Anmeldungen selber zum Hauptdarsteller im Workout-Video werden.

