Die Pläne der Stadt Arnsberg und ihres inzwischen gewachsenen Netzwerkes an Unterstützern zum Aufbau eines Hochschulstandortes für Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft erfahren neuen Rückenwind. Die Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 in Nordrhein Westfalen konnte vom Konzept überzeugt werden. Ein Vorstandsbeschluss der LAG 21 NRW, so teilt Geschäftsführer Dr. Klaus Reuther dem Arnsberger Bürgermeister in einem Schreiben mit, sichert dem Arnsberger Konzept die Unterstützung zu.

Bittner: „Meilenstein!“

Die LAG bietet sich an, in der „nahen Zukunft gerne über die inhaltliche Ausrichtung des Hochschulstandortes und die damit verbundenen Angebote sowie mögliche Abschlüsse zu diskutieren“. Bürgermeister Ralf Bittner spricht von einem weiteren „Meilenstein!“.

Experten aus Hochschulen

Ohnehin werden die Planungen nun allmählich konkreter. Aus den Vorüberlegungen und Visionen in dem Konzept, müssen nun detaillierte und überzeugende Planungen mit Fachleuten aus der Hochschul- und Wissenschaftsszene entstehen. Im nächsten Schritt, so erklärt Bürgermeister Ralf Bittner, werde voraussichtlich zu Beginn des neuen Jahres ein nicht-öffentlicher Workshop mit Hochschulexperten stattfinden. Hier soll dann die Präsentation eines finalen Konzeptes im Wissenschaftsministerium NRW vorbereitet werden. Als Termin dafür ist der Verlauf des ersten Quartals anvisiert. Im Workshop wird es dann auch ganz konkret um Lerninhalte, Abschlüsse, Organisationsformen wie Teilstandort einer bestehenden oder eigenständiger Standort gehen. „Das geht dann so stark in das Detail, dass wir hierfür die Expertise von Außen brauchen“, weiß Ralf Bittner.

Sorgfalt vor Eile

Aktuell geht die Stadt Arnsberg, die bereits seit längerem ein großes Netz von Unterstützern und Partnern für die Idee knüpft, noch zurückhaltend und vorsichtig mit dem Plan um. Wald und Holz, das Umweltministerium und auch Institute seien schon wie andere Unterstützer und Partner in Gespräche eingebunden. Ralf Bittner weiß, dass die Stadt Arnsberg da bereits ganz viel geschafft hat. Ebenso bewusst ist ihm aber auch, dass es nicht viele Chancen geben wird, die entscheidenden Stellen im Ministerium von einem konkreten Konzept zu überzeugen. „Das muss dann schon auf den Punkt passen!“, so Bittner.

Deshalb stehe jetzt auch Sorgfalt vor Eile. „Ich habe immer gesagt, dass der Prozess gut drei Jahre dauern kann“, so Bittner. Klar aber scheint auch, dass die Stadt so nah an die Realisierung der Idee eines Hochschulstandortes so schnell nicht mehr herankommen wird. Da gelte es nun, den richtigen Moment für den entscheidenden Aufschlag abzupassen.