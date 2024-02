Freuen sich gemeinsam über den neuen Geldautomaten in Voßwinkel: Jörg Werdite (Vorstandsreferent der Volksbank Sauerland) und Matthias Brägas (Sprecher der Sparkasse Arnsberg-Sundern, rechts)

Inbetriebnahme Nach Sprengung: Neuer freistehender Geldautomat in Voßwinkel

Arnsberg Mitte März geht der Automat in Betrieb. Er ist sprenggeschützt, aktuell wird an Sicherheitsvorkehrungen gearbeitet.

Nach rund zwei Jahren haben die Sparkasse Arnsberg-Sundern und die Volksbank Sauerland in dieser Woche einen freistehenden und sprenggeschützten Geldautomaten auf dem Parkplatz am Dorfbrunnen aufgestellt. Nur wenige Meter entfernt von dem im April 2022 gesprengten bisherigen Standort, können sich Kunden beider Geldhäuser ab Mitte März wieder mit Bargeld versorgen. Aktuell werden noch Anschluss- und Sicherheitsarbeiten vorgenommen, damit einer Eröffnung in wenigen Wochen nichts im Wege steht. Das berichten die beiden Geldhäuser.

Vor rund zwei Jahren wurde der von Volksbank und Sparkasse gemeinsame betriebene Geldautomat in Voßwinkel gesprengt. Bei der Tat entstand ein erheblicher Sachschaden – Personen wurden nicht verletzt. Die Sprengschäden waren so massiv, dass die angrenzenden Wohneinheiten evakuiert werden mussten. Als Reaktion auf die zunehmenden Sprengangriffe auf Geldautomaten hatten die Volksbanken und Sparkassen im HSK Ende 2022 ein gemeinsames Kooperationsnetzwerk gegründet und gemeinsame Schutzmaßnahmen koordiniert.

Rückzug aus bewohnten Gebäuden

Als eine Sicherheitsmaßnahme haben sich beide Geldhäuser, dort wo es möglich war, aus bewohnten Gebäuden zurückgezogen und dafür freistehende Geldautomaten aufgestellt. „Nach wie vor steht die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden sowie aller Anwohner für unsim Fokus unseres Handelns“, erklärt Jörg Werdite, Vorstandsreferent der Volksbank Sauerland. Nun freuen sich die beiden heimischen Kreditinstitute, ihren Kunden in Voßwinkel wieder einen Standort zur Bargeldversorgung anbieten zu können. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam einen sprenggeschützten Geldautomaten in Voßwinkel zu errichten, der einen neuen Standard in Sachen Sicherheit setzt. Diese Investition unterstreicht unser Engagement für die Sicherheit unserer Kunden und die Stärkung der heimischen Bargeldversorgung.“

