Im ehemaligen Camp Loquet (heute: Neheimer Waldsiedlung) verschwindet nach 18 Jahren ein Schandfleck: Die seit 18 Jahren brachliegenden Rohbauten an der Ernst-König-Straße 10-44 werden in den nächsten Monaten abgerissen. Dies berichtete auf Anfrage unserer Zeitung die städtische Fachbereichsleiterin für Planen/Bauen/Umwelt, Michaela Röbke, nachdem die Stadt von der privaten Grundstückseigentümerin das Areal per Notarvertrag erworben hatte. Die städtische Geldausgabe wurde auch per politischen Dringlichkeitsbeschluss genehmigt.

3800 Quadratmeter großes Grundstück

Auf dem 3800 Quadratmeter großen Grundstück an der Ernst-König-Straße hatte vor 18 Jahren die Bauträgergesellschaft „Davo“ eine Häusergruppe mit 36 Wohnungen im Rohbau erstellt, doch diese Bauarbeiten im Jahr 2002 eingestellt. Seitdem passierte baulich nichts mehr auf der Baustelle. Die Nachbarn und deren Besucher sprechen seit Jahren von einem Schandfleck in der Siedlung. Die Stadtverwaltung bezeichnet die Rohbauten als „Schrottimmobilie“, für dessen Beseitigung die Stadt aber bis 2013 über kein durchgreifendes Rechtsmittel verfügte.

Denn privates Eigentum ist in Deutschland besonders geschützt. Erst nach Einführung des neuen Paragrafen 179 im Baugesetzbuch (Rückbaugebot) startete die Stadt ein rechtliches, sich mittlerweile über einige Jahre hinziehendes Verfahren, das letztlich in eine Abrissverfügung gegen die Grundstückseigentümerin mündete, wogegen die Grundstückseigentümerin am Verwaltungsgericht Arnsberg klagte. Parallel zum Rechtsstreit liefen Verhandlungen mit dem Sohn der Grundstückseigentümerin, Volker Kurze, der damals Davo-Geschäftsführer war. Die Verhandlungen wurden in diesem Monat mit Unterzeichnung des Notarvertrags abgeschlossen. Volker Kurze wollte zwischenzeitlich Seniorenwohnungen auf dem Gelände errichten, wofür er aber keine Baugenehmigung bekam.

„3L-Architekten“ als Investor

Laut Notarvertrag kauft die Stadt Arnsberg das komplette 3800 Quadratmeter große Grundstück von der bisherigen Eigentümerin. Die Stadt wird die Fläche aufteilen in ein 2100 Quadratmeter großes Areal für den Bau einer neuen Kindertageseinrichtung (Kita), und auf den übrigen 1700 Quadratmetern sollen neue Wohnungen entstehen, die die Stadt aber nicht selbst bauen will, sondern dafür noch Gespräche mit Investoren führen möchte. Laut geltendem Bebauungsplan kann auf dem Grundstück eine neue kleine Häusergruppe entstehen.

Arnsberg Fördermittel des Landes Das Land NRW fördert das Verfahren zum Abriss von Schrott-Immobilien mit der Übernahme von 80 Prozent der Kosten. Einen Etat-Posten für die Entfernung des Objekts an der Ernst-König-Straße hat die Stadt bereits vor Jahren im Haushalt verankert. Günstig für die Förderfähigkeit ist der Umstand, dass auf dem Areal ein nicht rentierliches Objekt (eine Kita) entstehen wird.

Mit Blick auf den Kita-Bau sieht die Stadt schon klarer: „Das Architekturbüro ,3L Architekten’ aus Menden wird die neue Kita errichten und auch als Investor fungieren“, berichtet Michael John, der bei der Stadt Arnsberg den Fachbereich, Schule /Jugend/Familie leitet. Für den Kita-Bau werde die Stadt mit „3L Architekten“ noch einen Erbbau-Vertrag schließen. Die neue Kita werde dann an die gemeinnützige Stepke GmbH vermietet, die bereits auf dem Außengelände der Grundschule Moosfelde sowie nahe dem Sauerlandkolleg in Hüsten jeweils eine Kita betreibt.

Die dritte Stepke- Kita im Arnsberger Stadtgebiet wird mit vier Gruppen, in denen insgesamt rund 70 Kinder Platz finden werden, größer sein als die beiden anderen Kitas, die jeweils 55 Kita-Plätze bieten. „Nach dem Abriss der alten Bauruine wird mit dem Kita-Neubau voraussichtlich im Herbst 2020 begonnen, mit der Fertigstellung rechnen wir im Herbst 2021“, berichtet Michael John weiter.

Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen

Durch den Kita-Bau im Camp Loquet reagiert die Stadtverwaltung auf eine Kitaplatz-Unterversorgung im Arnsberger Stadtgebiet. Nachdem im Februar 2019 noch rund 400 Kita-Plätze im Arnsberger Stadtgebiet gefehlt hatten, konnte durch einige Maßnahmen die Unterversorgung auf rund 200 fehlende Kita-Plätze runtergeschraubt werden. Mit der Schaffung von Kita-Plätzen reagiert die Stadt Arnsberg auch auf den Rechtsanspruch von Eltern auf einen Kita-Platz, den die Stadt aber nicht in dem Stadtteil erfüllen muss, wo die Eltern wohnen. Die Stadt kann den Eltern auch einen Kita-Platz außerhalb ihres Stadtteil-Wohnorts anbieten.

auf dem weg zum gebäude-abriss in neheim

