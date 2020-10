Musikverein Westenfeld: „Keine Rücklagen“

Westenfeld. Der Musikverein Westenfeld spricht über die Schwierigkeiten, durch die Coronakrise zu kommen.

Der Musikverein Westenfeld ist einer der 21 Bewerber im Förderwettbewerb der Sparkassenstiftung in Zusammenarbeit mit der Westfalenpost. Im Gespräch mit dem Öffentlichkeitsbeauftragten David Mache wird die Situation des Vereins seit dem Corona-Lockdown im März deutlich.

Wird der Proberaum in Westenfeld noch benutzt?

David Mache: Im Sommer haben wir bei gutem Wetter freitagsabends auf dem Schützenplatz geprobt und hatten einige Zuhörer auf Balkonen und Freisitzen. Seit den Sommerferien verfolgen wir ein spezielles Konzept, maßgeblich sind die Vorgaben der Behörden und die Empfehlungen des Volksmusikerbundes. An drei Freitagen pro Monat proben wir mit maximal zehn Musikern im Übungsraum der Schützenhalle, mehr dürfen unter Corona-Bedingungen dort nicht spielen. Einmal im Monat probt dann die komplette Besetzung mit bis zu 42 Musikern unten in der großen Halle oder im Speiseraum. Unsere 28 Instrumentalschüler bekommen ebenfalls seit den Sommerferien wieder Unterricht in Zusammenarbeit mit der Musikschule des HSK. Ansonsten haben wir versucht, die Zeit ohne Auftritte und Proben sinnvoll zu nutzen. So haben die Notenwarte und einige Helfer den Proberaum grundlegend aufgeräumt und das Notenarchiv neu sortiert. In 80 Jahren Vereinsgeschichte sammelt sich da einiges an.

David Mache Foto: Peter Sierigk

Was ist alles ausgefallen?

Zum einen unsere eigenen Veranstaltungen in Westenfeld: Tanz in den Mai, Dämmerschoppen, Herbstkonzert. Zum anderen wurden auch die Schützenfeste in Linnepe und Rumbeck-Stadtbruch, bei denen wir als Festmusik engagiert sind, abgesagt. Wir haben aber bei den Kranzniederlegungen in Linnepe und Rumbeck begleitet und unsere Verbundenheit gezeigt. In Westenfeld haben wir die Schützenmesse unter freiem Himmel umrahmt und anschließend im Dorf einige Ständchen gespielt. Ein Zuhörer scherzte: „Ihr spielt mit Abstand am besten.“Den Tanz in den Mai haben wir als „Schützenfest im Wohnzimmer“ ins Internet verlegt: Am 30. April haben die Sänger unserer Big-Band, Thomas und Klaus-Peter Pscheidt, einen Livestream auf unserer Facebookseite gestartet. Sie haben Schützenfest-Hits vor der Kamera gespielt, es gab mehr als 3000 Zugriffe auf den Stream. Als Mitmach-Aktion haben wir die Zuschauer gebeten, uns Selfies ihres „Schützenfestes im Wohnzimmer“ zu schicken. Als Preis für das schönste Foto bekommt Familie Hauke aus Rumbeck ein echtes Ständchen, sobald die Pandemie-Lage dies zulässt.

Wie geht der Musikverein mit den Einnahmeausfällen um?

Wie alle eingetragenen Vereine dürfen wir aus steuerrechtlichen Gründen keine großen Rücklagen bilden, Einnahmen investieren wir vor allem in Instrumente, Noten und Ausbilder. Erst im vergangenen Jahr haben wir neue Uniformen angeschafft. In diesem Jahr haben einige Spender an uns gedacht und zum „Schützenfest im Wohnzimmer“ gab es eine Crowdfunding-Aktion. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu einem normalen Jahr und Kosten für Dirigenten, Ausbilder, Proberaummiete und Energie fallen auch weiter an.

Wie erhält man den Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit?

In unserer WhatsApp-Gruppe findet reger Austausch zwischen den Mitgliedern statt, unser Vorstand um den Vorsitzenden Dominik Japes und der Zweiten Vorsitzenden Maria Pscheidt informiert über Aktuelles. Für die Planung und Abstimmung der Proben nutzen wir die App Teamplanbuch. Aber echte Treffen und das gemeinsame Musizieren kann das natürlich nicht ersetzen. Am Samstag sind unsere aktiven Musiker, die aus allen Dörfern des Alten Testaments und aus Sundern kommen, von Westenfeld nach Meinkenbracht gewandert. Man merkt schon, dass es allen wieder in den Fingern juckt. An Heiligabend wollen wir unbedingt wie jedes Jahr Weihnachtslieder spielen, alles Weitere müssen wir abwarten.