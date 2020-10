Musikverein Niedereimer beklagt reihenweise Ausfälle

Niedereimer. Der Musikverein Niedereimer ist eines der vielen Opfer der Corona-Pandemie. Drei Monate lang konnte nicht geprobt werden.

Als fester Bestandteil der Vereinskultur musste auch der Musikverein Niedereimer 1891 einige Absagen durch die Corona-Pandemie einstecken. Schützenfeste, Dorfveranstaltungen und das alljährliche Wunschkonzert des Vereins fielen der Reihe nach aus - und somit auch die Haupteinnahmequellen des Musikvereins.

Drei Monate ohne Proben

Der Musikverein Niedereimer ist stolz auf die musikalische Ausbildungen, die er anbietet. Kinder und Erwachsene werden bei ihren ersten musikalischen Schritten unterstützt - ebenso wie Wiedereinsteiger, um die Freude an der Musik zu erhalten und zu steigern. Aber erst ab Juni konnten die Mitglieder des Vereins wieder an Proben teilnehmen, gemeinschaftlich mit Abstand in der Schützenhalle. Am Samstag des Schützenfestwochenendes fanden sich einige Musiker und Musikerinnen zusammen, um dem Dorf ein Ständchen zu spielen. Fünf verschiedene Orte wurden dabei kurzerhand zu einer musikalischen Bühne umfunktioniert.

Schon mehr als 13.000 Voting-Stimmen abgegeben Auf unserem Markenportal können Nutzer darüber abstimmen, welche Chöre und Musikvereine von den Fördergeldern der Sparkassenstiftung profitieren sollen. Abgestimmt werden kann unter der Kurz-URL wp.de/voting-musik noch bis zum 25. Oktober. Allein an den ersten fünf Tagen wurden über 13.000 Stimmen beim Voting abgegeben. Vergeben werden in den Kategorien Chöre und Musikvereine je 1500 Euro, 1000 Euro und 750 Euro sowie weitere Anerkennungspreise.

Der Verein lässt sich jedoch nicht die Sozialtour im Winter nehmen. Diese findet an einem Samstag während der Adventszeit statt. Das Jugendorchester wird in mehreren Alten- und Behindertenheimen im Raum Arnsberg musikalische Weihnachtsgrüße über- und unter Einhaltung der Hygieneregeln Freude in die Heime bringen.