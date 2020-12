Der Musikverein Hagen leidet wie alle Kulturtreibenden und Vereine unter der Corona-Zeit. Mit tollen Ideen und einem Fokus auf Kinder und Jugendliche kam der Verein bislang aber gut durch die Zeit. Er bewirbt sich für den mit 8000 Euro dotierten Wettbewerb „Nähe auf Distanz“ unserer Zeitung, den unsere Zeitung zusammen mit Westenergie initiiert hat.

Zusammenhalt und Gemeinschaft

„Gerade in diesen Zeiten müssen Vereine zusammenhalten und Initiativen der Gemeinschaft entwickeln“, sagt Stephanie Huxol vom MV Hagen. „Wir vom Musikverein bemühen uns besonders, unseren Verein und unseren Nachwuchs im Dorf sichtbar zu halten und allen Menschen um uns herum durch unsere Musik einen Lichtblick zu schenken“. Motto: Abstand halten und dennoch zusammenhalten und zusammenrücken.

Besonders mit Musik könne man viele Menschen in den heutigen Zeiten berühren und so ein Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und Zusammenhalt vermitteln. „In diesem Sinne haben wir bisher die verschiedensten Aktionen in Hagen veranstaltet und hierzu unseren Nachwuchs besonders in den Fokus genommen“, so Stephanie Huxol. Sie sieht die Gefahr: „Wenn wir nun mit der Musik nachlassen und kein Ziel mehr vor Augen halten, viele verlieren - so können die Vereine nicht überleben“.

Viele Projekte

Für den Musikverein Hagen gab es während der Coronazeit nicht „das“ Projekt als Lösung für alle Probleme. „Vielmehr haben wir einen Blumenstrauß an Projekten gebunden, um unsere Kinder, Jugendlichen und Mitglieder zu motivieren, musikalisch aktiv zu sein und das Vereinsleben nicht stillstehen zu lassen“.

D1-Prüfungen trotz Corona

Schon kurz nach Schließung der Schulen stand der Onlineunterricht seit Ende März für alle Musikschüler (Blechbläser, Flöten, Klarinetten, Schlagzeug) des Musikvereins Hagen auf festen Beinen: Über eine Onlineplattform für Videokonferenzen haben die Verantwortlichen des Vereins gemeinsam mit den Musiklehrern/-innen in Windeseile eine Lösung gefunden, damit die Coronazeit nicht zu einer „übefreien“ Zeit wurde. Drei erfolgreiche D1-Prüfungen des Volksmusikerbundes wurden sogar vorbereitet. Die Nachwuchsmusiker können sobald wie möglich an den Hauptorchesterproben teilnehmen.

Das alles wurde in die Aktivitäten des Gesamtvereins eingebunden: Dezentrale Osterfeuer in Kleingruppen wurden musikalisch unterstützt, die Aktion „#Musik am Fenster“, Video-Musikcollagen, später Open-Air-Proben und gemeinsame Arbeiten bei der Renovierung des Musikhauses schweißten über Generationen hinweg zusammen.