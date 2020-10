Abi - und dann? Die Entscheidung fällt für Schüler mit nur noch achtjähriger Schulzeit ein Jahr früher an als für vorige Jahrgänge. Umso näher liegt die Entscheidung, noch ein Jahr zur beruflichen Orientierung einzuschieben. Marie Sophie Sölken hat sich dafür entschieden und schon im ersten Monat hat der berufliche Kompass eine Richtung bekommen.

„Ich wusste lange Zeit nicht, was ich nach dem Abi machen will“, sagt Sölken. Die Müschederin hat im Sommer ihren Abschluss am Neheimer St.-Ursula-Gymnasium gemacht und ist als Messdienerleiterin seit Langem in ihrer Gemeinde engagiert. Umso besser passte es, dass dort eine neue Möglichkeit für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) entstand.

Einsatz in Marienfrieden

Das Pastoralteam der Pfarrei St. Petri Hüsten hatte sich nach einer Pilotphase in anderen Teilen des Erzbistums Paderborn erfolgreich um eine FSJ-Stelle beworben. Sölken ist nun die erste, die den Freiwilligendienst in der Pfarrei leistet. Im September ist sie gestartet und hat zur ersten Orientierung Praktika in verschiedenen Teilen der Pfarrei geleistet. Aktuell ist sie im Seniorenheim Klostereichen eingesetzt, vorher unter anderem in Marienfrieden. „Ich fand es im Familienhilfezentrum sehr spannend“, sagt die 18-Jährige.

Soziales oder ökologisches Jahr Neben dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) gibt es in Deutschland weitere Optionen des Freiwilligendienstes, unter anderem das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). Bewerbung Die Bewerbung erfolgt beim jeweiligen Träger, bewerben können sich junge Menschen bis 27 Jahren, unabhängig von ihrer Schulbildung. Wer allerdings bereits eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen hat, kann sich nicht mehr bewerben. Einen Überblick gibt es unter www.bundes-freiwilligendienst.de Vergütung Die praktische Hilfstätigkeit, die in Vollzeit ausgeübt wird, wird von den Trägern mit Leistungen in verschiedener Höhe vergütet, meist sind es 300 bis 400 Euro. Der Anspruch auf Kindergeld besteht bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres weiter. Einsatzgebiete Das Freiwillige Soziale Jahr wird häufig im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, in Einrichtungen der Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege sowie in der Behindertenhilfe angeboten. Das Freiwillige Ökologische Jahr kann in Einrichtungen absolviert werden, die im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes und der Bildung zur Nachhaltigkeit tätig sind, vor Ort etwa im Wildwald Voßwinkel. Dauer Der Dienst dauert entsprechend der Vorgaben im Bundesfreiwilligendienstgesetz mindestens sechs Monate und höchstens 18 Monate. Er kann ausnahmsweise bis zu einer Dauer von 24 Monaten verlängert werden, wenn dies im Rahmen eines besonderen pädagogischen Konzepts begründet ist.

Dort hat sie unter anderem bei der Hausaufgabenbetreuung und den Freizeitaktivitäten der Kinder und Jugendlichen geholfen. Und es hat ihr bereits so gut gefallen, dass sie sich vorstellen kann, eine solche Richtung beruflich einzuschlagen. „Ich möchte mich bis Ende des Jahres entscheiden, wie es nach dem FSJ weitergeht“, so Sölken.

Bis dahin ist noch etwas Zeit und sie wird weitere Erfahrungen sammeln können. Ihre weiteren Monate wird sie in der Kita Vogelbruch, im Café Zeitgeist und im neuen Bücher-Café verbringen. Hinzu kommen Seminare mit anderen jungen Leuten, die ein Freiwilliges Soziales Jahr im Erzbistum absolvieren -- normalerweise hätten sie sich längst persönlich treffen sollen, bisher musste der Austausch coronabedingt online stattfinden.

Für den Rest der insgesamt 25 Seminartage hofft Sölken, dass auch die vorgesehenen Veranstaltungen in einer Jugendherberge noch möglich sein werden. In jedem Fall scheint sich der Entschluss für ein FSJ bereits jetzt für sie ausgezahlt zu haben.