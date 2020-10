Moosfelde: Grundschüler malen sich die Zukunft aus

Moosfelde. In Sachen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit haben die Viertklässler in Moosfelde einige Ideen – und fassen Vorsätze.

Der Begriff „globale Nachhaltigkeitsziele“ ist sperrig, sperriger, am sperrigsten. Vor allem im Sachunterricht für Grundschüler ist das Thema der Nachhaltigkeitspolitik ein schwerer Brocken. In Moosfelde haben die Viertklässler jetzt trotzdem auf spielerische Art gelernt, was es mit der „Agenda 2030“ auf sich hat. Und vor allem haben sie bewiesen, welches Umweltbewusstsein sie schon längst haben.

Mehr Gemüse, weniger Müll

„Das Thema ist auf jeden Fall präsent bei den Kindern“, sagt Lehrerin Karin Uhlschmied. „Im Sachunterricht thematisieren wir zum Beispiel Mülltrennung, Recycling und auch die Vermüllung der Meere.“ Ganz praktisch wird der Unterricht für die Moosfelder Kinder in der Zusammenarbeit mit dem Jugendwaldheim Obereimer. Da in diesem Jahr aber vieles coronabedingt ausfallen musste, sei man über die Nachhaltigkeits-Aktion sehr froh, erklärt die Pädagogin.

17 Nachhaltigkeitsziele Die Weltgemeinschaft hat die „Agenda 2030“ bereits 2015 verabschiedet. Sie hat insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele: Armut in jeder Form und überall beenden, Ernährung weltweit sichern, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung weltweit, Gleichstellung von Frauen und Männern, ausreichend Wasser in bester Qualität, bezahlbare und saubere Energie, nachhaltig wirtschaften als Chance für alle, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltig produzieren und konsumieren, weltweit Klimaschutz umsetzen, Leben unter Wasser schützen, Leben an Land, starke und transparente Institutionen fördern und globale Partnerschaft.

Für eine Schulstunde übergibt sie den Unterricht an Mitarbeiterinnen des Wildwalds Voßwinkel und des Landschaftsinformationszentrums Möhnesee. Iris Hermanski und Lydia Aach wollen den Grundschülern die globalen Nachhaltigkeitsziele näher bringen – mit einem Quiz und einem Film vorab. Die Botschaft: „Man muss etwas tun, damit diese Ziele bis 2030 erreicht sind und die Welt dann vielleicht noch ein bisschen besser ist. Es müssen alle Menschen mitmachen, in allen Ländern der Welt – dann schaffen wir das.“

Und so diskutieren die Viertklässler über das Leben unter Wasser, den Schutz der Bienen, Müll in der Umwelt, den Kohlendioxid-Ausstoß (CO 2 ), Wasserknappheit und Armut. Zu den Quizfragen der beiden Moderatorinnen haben die Schüler so einiges anzumerken. „Abfall am Strand ist ein Problem“, erklärt zum Beispiel Jan-Leon. „Wenn die Flut kommt, dann zieht das Wasser den ganzen Müll mit.“

Und Luna erklärt, dass Bienen sehr wichtig für die Umwelt sind und längst nicht nur Honig-Lieferant dienen: „Sie bestäuben die Pflanzen.“ Andere Schüler sind davon überzeugt, dass schon bald nur noch Elektroautos auf den Straßen unterwegs sein werden – und Bahnreisen seien sowieso viel besser, wirft ein anderes Kind ein, manchmal sogar schneller.

Eigene Vorsätze: mehr Gemüse, weniger Müll

Iris Hermanski aus dem Wildwald-Team freut sich über die vielen Rückmeldungen. „Ich finde es klasse, welche Ideen und welches Bewusstsein sie schon haben, man muss sie nur mal fragen.“ Die Waldakademie des Wildwalds in sogenanntes BNE-Regionalzentrum, NE ist die Abkürzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Während der Aktionstage des Netzwerks besucht Hermanski gemeinsam mit ihrer Kollegin Schulen.

Dabei bleibt es nicht bei der Theorie und dem politischen Konstrukt, sondern Schüler, Lehrerinnen und Moderatorinnen überlegen gemeinsam, was sie selbst im Alltag beitragen können, damit das Leben auf der Erde nachhaltiger wird. Vorschlag Nummer Eins: Weniger Einkaufen und weniger wegwerfen, vor allem keine Lebensmittel verschwenden.

Denn Jan-Leon kennt das Problem: „Ich war mal bei einem Bekannten zum Essen, es war noch etwas übrig und er hat es einfach direkt weggeschmissen.“ In Zukunft wollen die Schüler außerdem weniger Fleisch und mehr Gemüse einkaufen und ihr Pausenbrot in eine Dose legen statt es es in Alufolie einzuwickeln.