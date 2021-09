Mellen sagt Pokalspiel gegen Westfalenligisten SC Neheim ab

Neheim. Der Fußball-Westfalenligist SC Neheim erreicht kampflos die zweite Kreispokal-Runde. RW Mellen sagte das Spiel heute ab.

Der Fußball-Westfalenligist SC Neheim steht in der 2. Runde des Arnsberger Kreispokals. Zum erwarteten Schützenfest beim C-Kreisligisten RW Mellen kam es aber nicht. Hintergrund: Die Mellener hatten die Partie am Mittwochnachmittag abgesagt. Akute und plötzliche Personalnot haben dazu geführt. Bei den Mellenern, so wurde dem SC Neheim mitgeteilt, wären beide Torhüter ausgefallen. „Dann macht das keinen Sinn“, so Trainer Alex Bruchhage vom SC Neheim, „da haben wir volles Verständnis“. Bruchhage macht aber klar, dass er gerne gespielt hätte, weil derzeit jedes Spiel eine Mannschaft voranbringen würde. Ein Lob spricht er den Mellenern aus, die sich in der Vorbereitung auf das Spiel viel Mühe in der Abstimmung mit den Neheimern gegeben und sich auch auf das Spiel gefreut hätten.

Pokal ernst nehmen

Ohnehin wolle der Fußball-Westfalenligist dem Kreispokal die nötige Wertschätzung entgegenbringen. „Wir nehmen das sehr ernst“, sagt Bruchhagem „es bedeutet für uns immer wieder ein zusätzliches Spiel, wird sind Favorit und wollen am Ende des Tages auch gewinnen“

