Massenschlägerei und „aggressives Trio“ in Arnsberg

Die Fäuste flogen am Wochenende in Arnsberg (Symbolfoto)...

Arnsberg. Gleich zwei Schlägereien – eine davon mit rund 40 Beteiligten – hielten am Wochenende die Polizei in Arnsberg in Atem.

Reichlich schlichten musste die Polizei am Wochenende in Arnsberg: Zu einer Schlägerei mit etwa 40 Personen wurden die Beamten in der Nacht zum Samstag auf der Werler Straße gerufen. Mit dem Eintreffen der ersten Streifenwagen gegen 2 Uhr morgens endete die Schlägerei – und mehrere Personen flüchteten. Mit Unterstützungskräften aus den benachbarten Wachen und Behörden beruhigte die Polizei die aufgeheizte und aggressive Stimmung.

Mehrere Platzverweise wurden ausgesprochen. Insgesamt nahmen die Beamten ein Dutzend Personalien auf – überwiegend von Bürgerinnen und Bürgern aus der Region mit unterschiedlicher Herkunft.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen fünf bis sechs Personen. Die Auseinandersetzung eskalierte – immer mehr Personen kamen hinzu. Der Polizei sind bislang zwei leicht verletzte Personen bekannt, darunter ein 23-jähriger Arnsberger. Dieser zeigte sich trotz seiner Verletzung auch gegenüber den Beamten aggressiv und beleidigend. Bei der Personalienfeststellung musste der alkoholisierte Mann schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Bei der Auseinandersetzung wurde zudem ein Pkw beschädigt. Nach der Auflösung der Menschenmenge kontrollierte die Polizei verstärkt die Neheimer Innenstadt. Zu weiteren Auseinandersetzungen kam es nicht.

Aggressives Trio

Ein bislang noch unbekanntes Trio griff in der Nacht zum Sonntag vier junge Männer an. Gegen 3.40 Uhr standen die vier Männer auf einem Parkplatz am Schlachthofweg. Das unbekannte Trio kam auf die Männer zu, pöbelte direkt los, beleidigte die jungen Männer und drohte diesen Schläge an. Anschließend schlugen und traten die Täter auf die Männer ein. Beschreibung der drei unbekannten Männer: Person 1 ist zwischen 17 und 25 Jahre alt, schwarze Haare, südländisches Aussehen, etwa 1,75 Meter groß, Bart, Brille, grüne Jacke, graue Jeans; Person 2 ebenfalls ca. 17 bis 25 Jahre alt, kräftige Statur, vermutlich osteuropäischer Herkunft, etwa 190 cm groß, blonde Haare, tätowierter Pfeil am Daumen, goldene Uhr, Armband und Halskette, blaue Weste. Person 3 auch etwa 17 bis 25 Jahre alt, kräftige Statur, 170 cm groß, schwarze Haare, leichter Drei-Tage-Bart, graue Weste.

Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, 02932 - 90 200.