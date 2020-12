Maskenpflicht prägt Arbeit der Physiotherapeutin

Neheim. Die Physiotherapeutin Sandra Fischer gewährt uns heute einen Blick in ihr Corona-Tagebuch. Physiotherapeuten gehören zum systemrelevanten Personal, sie durften während des Lockdowns ihren Praxen weiterarbeiten. Seit Juli 2020 ist Fischer die Inhaberin der Physiotherapie Haase in Neheim. In der Covid19-Pandemie-Zeit hat sie die Praxis von ihrem Vater Wolfgang Haase übernommen. Vor zehn Jahren hat die 32-jährige ihr Examen als staatlich geprüfte Physiotherapeutin gemacht. Ihre ersten Seiten im Corona-Tagebuch beginnen Mitte Februar 2020.

In ihrem Tagebuch heißt es: „Die ersten Informationen über Covid-19 habe ich aus den Nachrichten und von unseren Patienten Anfang Februar 2020 bekommen. Da war der Virus für mich noch in Asien und weit weg. Doch er kam schneller als gedacht und dann der Lockdown. Ich konnte mir das erst gar nicht vorstellen. Wir mussten in unserer Praxis einiges um organisieren. Mitarbeiter mit Kindern so einplanen, dass die Betreuung gewährleistet war. Ein noch höheres Hygienekonzept wurde erstellt. Bis dato standen nur Flächen und Hände im Focus, die zu desinfizieren waren.

„Anfangs gab es viele Absagen“

Vor dem 16. März war der Terminkalender noch voll, aber dann kamen die Absagen. Die Patienten hatten Angst sich anzustecken. Es gab noch keine Maskenpflicht. Einige Patienten verwechselten Dinge. Sie dachten, weil Massage-Salons schließen mussten, würde dies auch Physiotherapie-Praxen betreffen. Das war aber ein Irrtum. Dadurch sind uns fast die Hälfte der Termine ausgefallen.

Nach Ostern ging es wieder aufwärts. Unsere Patienten haben Beschwerden, sind chronisch krank und benötigen die Therapie, wie z.B. bei den Behandlungen von Lymphödeme bei Krebspatienten. Die kann man nicht von heute auf morgen absetzen. Mit der Maskenpflicht fühlten sich unsere Patienten sicherer. Wir konnten wieder mehr Hausbesuche organisieren. Diese wurde zu Beginn der Pandemie weitgehend abgelehnt.

„Patienten sind früh, dass man sie wieder besucht“

Jetzt sind die Patienten froh, dass man sie wieder besucht. Einige leiden schon sehr unter der Einsamkeit. Ihnen fehlen die sozialen Kontakte. Das betrifft aber nicht nur die ältere Generation. Auch die jungen Patienten, besonders Singles in Einzelhaushalten, haben Probleme mit der Einsamkeit. Das wird durch die jetzige dunkle Jahreszeit und die Kontaktbeschränkungen aus der gültigen Pandemie-Schutzverordnung noch verstärkt.

Corona ist das große Thema während unserer Behandlungen. Maske tragen und versuchen nicht in Face-to-Face-Situationen zu kommen gehören zu den obersten Geboten. Bei Behandlungen am Kopf oder im Kieferbereich, wenn der Patient keine Maske tragen kann, sind zusätzliche Hygienemaßnahmen erforderlich.

„Noch keine Corona-Infektion in unserer Physiotherapie-Praxis“

Zum Glück hatten wir noch keine Corona-Infektion bei uns. Ich setze viel Hoffnung in den Impfstoff. Auf der letzten Seite meines Corona-Tagebuches habe ich schon etwas geschrieben: (Zukunft) Ich danke allen, die respektvoll, mit Akzeptanz und Abstand die schwere Zeit gemeistert haben. Jetzt kann ich endlich wieder meinen Freunden und Bekannten ohne Maske ins Gesicht lächeln und sie umarmen. Nach Impfungen könnte es auch wieder eine Betriebsfeier geben. Danke euch allen.

