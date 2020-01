Mantoan: Konkrete Planung für Hüstener Feuerwehr fehlt noch

Hüsten. Zur Diskussion um ein neues Hüstener Feuerwehrgerätehaus äußert sich der Müscheder CDU-Ratsherr Hubertus Mantoan. Er ist Vorsitzender des städtisches Fachausschusses, in dem Brandschutzangelegenheiten erörtert werden.

Zwänge des Brandschutzbedarfsplans

Mantoan schreibt: „Bei einem internen Erörterungsgespräch, initiiert durch die CDU Hüsten mit dem Leiter der Feuerwehr, dessen Stellvertretern, dem zuständigen Fachbereichsleiter, drei Vertretern des Verkehrs- und Gewerbevereins Hüsten (VGH) und mir als zuständigem Fachausschussvorsitzendem wurde seitens der Verwaltung mitgeteilt, dass zunächst einmal konkrete Planungen angestellt werden müssen, in welchem Maße und welchem Umfang die vorhandenen Parkplätze entfallen.“ Zudem sei mitgeteilt worden, dass die Verfügbarkeit von nahe gelegenen Parkflächen ebenso in die Planungen einbezogen werden müsse und solle. Auch ein konkreter Vorschlag eines VGH-Vertreters hinsichtlich eines Nachbargebäudes solle demnach noch geprüft werden. „Der Leiter der Feuerwehr hat unmissverständlich darauf hingewiesen, dass die Zwänge des Brandschutzbedarfsplans und auf keinen Fall die Wünsche der Kameraden und Kameradinnen aus Hüsten maßgeblich für die Entscheidung über den Standort der Feuerwache sind“, so Mantoan.

„Zeit kann Leben kosten“

Trotz dieses insgesamt guten Ergebnisses ließ der VGH verlauten, dass er weiterhin für den Erhalt des Parkplatzes Ludgeriplatz kämpfen wolle. Dies sei er seinen Mitgliedern schuldig. „Dass dem so ist, verstehe ich durchaus“, sagt Mantoan. Zur Wahrheit hätte aber auch gehört zu sagen, so Mantoan, dass jede Minute, die eine Kameradin oder Kamerad eher bei einem Wohnungsbrand erscheint, über Leben und Tod entscheiden kann. Zur Transparenz und Ehrlichkeit hätte auch gehört zu sagen, dass noch keine konkrete, geschweige endgültige Planung vorliegt und überhaupt niemand derzeit sagen kann, wie viele Parkplätze wegfallen könnten.

VGH übergibt 1000 Unterschriften

Der VGH wird am kommenden Dienstag beim Bürgermeister rund 1000 Unterschriften für den Erhalt der „für alle Gewerbetreibenden in unserem Ortsteil wichtigen“ Parkplätze übergeben.