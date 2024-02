160 Teilnehmer kommen zur dritten Auflage der Mahnwache

Arnsberg Die Flüchtlingshilfe Oeventrop zählte am Rosenmontag bei der dritten Kundgebung 160 Teilnehmer. Diesmal ging es um Grundrechte.

„Zur 3. Oeventroper Mahnwache für Frieden, für unsere Demokratie und ein vielfältiges, offenes und tolerantes Oeventrop kamen 160 Menschen vor dem Stadtbüro in der Kirchstraße zusammen, um gemeinsam für den Frieden und unsere Demokratie zu demonstrieren“: Das teilt Gerd Stodollick von den Veranstaltern mit. Nach der Begrüßung durch Monika Kraas von der Flüchtlingshilfe sprach Pfarrer Wolfram Siewert von der evangelischen Kirche zu den Anwesenden. Er ging in seiner Rede auf unser Grundgesetz ein und stellte heraus, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Hass sei keine Botschaft, die sich mit der Menschenwürde vereinbaren lasse. Hass würde nur Gegenhass provozieren.

Ein menschliches Miteinander geprägt durch Respekt und Liebe sei das Gebot der Stunde, so Siewert weiter. Kräftiger Applaus der Anwesenden unterstützte diese Aussagen. Zum Abschluss der Mahnwache trug Hermann Löser den Liedtext „Was keiner wagt“ von Konstantin Wecker vor. Er erinnerte aber auch an den Ausspruch von Sophie Scholl „Man darf nicht nur dagegen sein, mann muss auch etwas tun“ und an die Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier „Wir brauchen unsere Demokratie- aber ich glaube: Derzeit braucht die Demokratie vor allem uns“. Gerd Stodollick beendete die Mahnwache mit dem Appell, von seinem demokratischen Recht zur Wahl zu gehen Gebrauch zu machen und Freunde, Verwandte, Nachbarn und Bekannte zu bitten, bei der Europawahl am 9. Juni 2024 eine der demokratischen Parteien zu wählen. Während der Mahnwache wurden Aufkleber verteilt, die von den Anwesenden sehr gern genommen wurden.

Zur zweiten Mahnwache in der Woche zuvor waren rund 300 Teilnehmer gekommen.

