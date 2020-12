Arnsberg/Sundern. Die Kundenzahl, die sich gleichzeitig in einem Markt aufhalten dürfen, ist seit heute nochmals stärker begrenzt. So sieht es in der Region aus.

Die seit dem heutigen Dienstag nochmals verschärften Corona-Regeln im Einzelhandel legen für die heimischen Ladeninhaber bzw. bei den Marktleitern der Ketten die Hürden höher. Und das vor dem Hintergrund des schon einsetzenden Weihnachtsgeschäfts. „Die Herausforderungen sind immens“, so Karina Brühmann, Assistentin der Geschäftsleitung beim Einzelhandelsverband Südwestfalen in Arnsberg, zu der aktuellen Situation im Handel. Sie sieht aber in den kleineren Städten wie Arnsberg und Sundern Vorteile gegenüber den großen Metropolen.

Mit Tablet zählen

Unsere Zeitung sprach am Dienstag mit verschiedenen Unternehmen zur Verschärfung der Corona-regeln.

So hat man sich zum Beispiel beim Euronics-Berlet-Markt an der Stembergstraße entschieden, die Grenze bei 100 Kunden zu ziehen, die gleichzeitig den Markt betreten dürfen. „Die neue Regel hat schon große Relevanz für uns“, bestätigt Stefan Thörner, Marktleiter in Neheim. So werde ein Mitarbeiter im Eingangsbereich die Kundenein- und austritte über ein Tablet zählen und dementsprechend, wenn die 100er-Grenze erreicht werde, den Einlass zum Markt schließen. Man wolle dadurch vor allem in den ansteckungsrelevanten Bereichen wie der Kasse und den Abteilungen Telekommunikation und Computern, die erfahrungsgemäß im Weihnachtsgeschäft die Renner seien, für ausreichende Freiräume sorgen.

Maske auf dem Parkplatz tragen

Die Regelung wurde bei Euronics-Berlet am Dienstag erstmals angewandt, so Stephan Thörner. Er rechnet damit, dass - wie schon am vergangenen Freitag (Black Friday) - einige Angebote im Rahmen der sogenannten „Black Week“ zur Schlangenbildung beitragen können: „Das hatten wir am Freitagabend über den ganzen Parkplatz, und da galt noch die Einlasszahl von 150 Kunden.“ Seit dem 1. Dezember gilt aber dort auch die Maskenpflicht. Nicht unwichtig, wenn sich Schlangen bilden.

Berlet-Euronics hat die Mitarbeiter auf die nun kommenden Situationen geschult, außerdem ein komplexes Hygienekonzept für den ganzen Markt aufgestellt: „Es gibt Reinigungspläne und darin bestimmte Reinigungsintervalle. Der Kunde soll sich die Hände direkt am Eingang desinfizieren.“

Nur noch mit Wagen

Deutlich weniger Menschen dürfen auch in die Lebensmittelläden. Beispiel Marktkauf in Sundern: Waren es am Montag noch gleichzeitig 250 Kunden, die erlaubt waren, sind es nun nur noch 190. „Dazu muss jeder Kunde verpflichtend einen Wagen bei sich führen“, erklärt Monika Schmidt vom Marktkauf-Team im Selscheder Weg in Sundern. Am ersten Tag, dem eher ruhigeren Dienstag, bereite das keine Probleme, aber zum Wochenende hin rechne man schon mit Wartezeiten: „Derzeit ist das Kundenverhalten nicht einschätzbar, es wechselt ständig“, so Monika Schmidt.

Einzelhandelsverband rät zu anderem Verhalten

„Im Einzelhandel gibt es große Befürchtungen, aber auch Hoffnungen“, fasst Karina Brühmann, Sprecherin des Einzelhandelsverbands Südwestfalen mit Sitz am Arnsberger Brückenplatz, die derzeitigen Emotionen bei den Händlern zusammen.

Angst bestehe weiterhin vor einem zurückhaltenden Kundenverhalten wegen einer Ansteckung: „Wir erwarten da Umsatzeinbrüche, aber die heimischen Städte Arnsberg und Sundern haben gegenüber den großen Städten Vorteile, da sie je nach Lage gut und schnell zu erreichen sind“, so die Assistentin der Geschäftsleitung. Was sich derzeit auch stationär gut verkaufe sei alles, was das Zuhause schöner und gemütlicher mache oder das Homeoffice effektiver. Das habe in Rahmen des Black Friday gerade im letztgenannten Marktsegment zu Schlangen geführt. Gut verkaufen würden sich aufgrund der nun doch absehbaren längeren Zeit im Familienkreis daheim die klassischen Spiele, aber auch Spielwaren allgemein.

Stationären Handel stärken

Der Rat des Verbandes an die Kunden: „Bitte gehen Sie an anderen Tagen als nur freitags und samstags zum Einkaufen, wenn Ihnen das möglich ist. Und besuchen sie weiterhin den stationären Handel vor Ort“, so Karina Brühmann.

Die Befürchtungen richten sich auf die Existenzen in den Innenstädten: „Wir hoffen, dass es viele mit einem blauen Auge überstehen. Es ist vor allem wichtig, damit der Kunde noch wählen kann und nicht alles an die großen Internetanbieter geht.“ Deshalb sei es wichtig, jetzt auch in der Region einzukaufen: „darauf hoffen viele unserer Innenstadtgeschäfte. Sie möchten im anstehenden Weihnachtsgeschäft einiges an Verlusten in diesem Jahr aufholen“, sagt Karina Brühmann. Aber die Ängste seien da.

Mehr erfahren?

Sie wollen wissen, was in Arnsberg und Sundern passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.