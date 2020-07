London im Ausnahmezustand - ein Erfahrungsbericht

London. In persönlichen Worten beschreibt Studentin Alessa Risse, wie sie die Zeit des Lockdowns fern der Heimat erlebte.

Es war Mitte März, als eine Freundin mich fragte, ob wir gemeinsam an einem Pub Quiz teilnehmen wollen. Es war mir schon etwas unangenehm, ihr abzusagen, denn eigentlich war in London fast noch alles beim Alten. Wenn ich allerdings daran dachte, einen Abend dicht gedrängt in einer Kneipe zu verbringen, fühlte ich mich nicht besonders wohl.

Ich wusste, dass Covid-19 zu Hause in Deutschland sehr ernst genommen wurde. Während dort Maßnahmen zur Eindämmung des Virus bereits in Kraft getreten waren, ging der Alltag hier nahezu normal weiter. Keine Schließungen, keine Masken, keine Abstandsregelung.

Ich isolierte mich freiwillig und schlug mich mit der Frage herum, ob ich zurück nach Deutschland reisen sollte oder nicht. Möchte ich im Ernstfall in Großbritannien behandelt werden müssen? Kann ich es verantworten, mich jetzt in ein volles Flugzeug oder in einen Zug zu setzen und das Virus vielleicht unbewusst mit nach Hause zu bringen? Nach reiflicher Überlegung entschied ich mich, zu bleiben.

Premierminister verkündet den Lockdown

Im September letzten Jahres kam ich für mein Masterstudium in die britische Millionenmetropole und kann gar nicht genug von ihr schwärmen. Ich liebe die Vielfältigkeit der Stadt, ihre scheinbar unendlichen Möglichkeiten und, als leidenschaftlich schnelle Geherin, auch ihr Tempo und die Hektik. Aber genau die sollte es plötzlich nicht mehr geben: am 23. März verkündete Großbritanniens Premierminister Boris Johnson den Lockdown.

Nichts los in Covent Garden: Normalerweise sind hier viele Shoppinglustige und Touristen unterwegs. Foto: Privat

Geschäfte, Restaurants, Pubs und Schulen mussten schließen. Uni-Veranstaltungen fanden von nun an online statt. Öffentliche Verkehrsmittel sollten vermieden werden und alle Menschen wurden dazu aufgefordert, nur einmal am Tag für notwendige Besorgungen und sportliche Aktivitäten das Haus zu verlassen. Davon machte ich Gebrauch, ging täglich spazieren oder joggen – und erkannte die Stadt kaum wieder.

Keine Touristen nahe der Sehenswürdigkeiten

Keine Flugzeuge am Himmel, keine Staus vor roten Ampeln, keine Menschenmassen, die in den Tunneln der U-Bahn Stationen verschwanden. Die Luftqualität verbesserte sich merklich. Ich lief zum Buckingham Palace, zum London Eye, zur Millennium Bridge. Orte, an denen sich sonst Touristenmassen drängten, waren nun wie ausgestorben.

Sonnenuntergang an der Themse. Foto: Privat

An einem der unzähligen warmen Tage während des Lockdowns – es war Großbritanniens sonnigster Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, stellte ich mich auf einen der Stege entlang der Southbank und beobachtete den Sonnenuntergang. Alles, was ich hörte, war das Wasser der Themse, das gegen die Planken schwappte, Möwen, die über mir kreisten und eine Sirene in weiter Entfernung.

Auch wenn wir alle in den letzten Monaten alles andere als frei waren, fühlte ich mich in diesem Moment dennoch sehr unbeschwert. Ich beschloss, das Beste aus der Situation zu machen, denn den Kopf in den Sand zu stecken hat bekanntlich noch niemandem geholfen.

Und so entdeckte ich die sonst so belebte Stadt bei meinem täglichen Ausgang noch einmal neu. Ich erlebte sie so ruhig und leer, wie sie vielleicht noch nie zuvor war. Im Stillstand. Gleichzeitig konnte ich einen herzerwärmenden Zusammenhalt der britischen Bevölkerung spüren: von National Health Service Stickern, Bannern und T-Shirts (NHS, das staatliche Gesundheitssystem Großbritanniens und Nordirlands) über die wöchentliche Clap for Carers- Aktion (eine Geste zur Wertschätzung der MitarbeiterInnen des NHS) bis hin zu Regenbogen, die Fenster in der ganzen Stadt schmückten.

Geschäfte und Restaurants öffnen wieder

Nach knapp dreieinhalb Monaten und über 100 Tagen im Lockdown erwacht London nun langsam wieder. Die Schlangen vor den Supermärkten werden kürzer, Geschäfte haben seit Mitte Juni wieder geöffnet und Restaurants und Hotels folgten. Ich kann es kaum erwarten, alles, was die Stadt zu bieten hat, hoffentlich bald wieder voll auskosten zu können – wenn auch im Rahmen einer neuen Normalität.

Dennoch wurde mir in dieser kritischen Zeit auch bewusst, wie sehr ich Deutschlands Umgang mit der Pandemie schätze. Trotz einer schrecklich hohen Zahl an Covid-19 bedingten Todesfällen gibt es in England beispielsweise immer noch keine Maskenpflicht in Supermärkten und Geschäften, stattdessen aber seit Mitte Juni eine umstrittene Quarantäneregel für Einreisende aus allen Ländern. Diese wurde am 10. Juli für viele Staaten nun doch wieder aufgehoben. Demnach steht einem Heimaturlaub jetzt nichts mehr im Weg.