Lockdown: Stadt Arnsberg lässt Bürger nicht im Stich

Auch im Alten Rathaus in Arnsberg wird der Publikumsverkehr eingestellt.

Arnsberg. Die Stadtverwaltung zeigt auf, wie sie in der Zeit des Lockdowns den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht.

Die bundesweite Entwicklung der Corona-Infektionszahlen ist ernst – so ernst, dass Bund und Länder am vergangenen Sonntag gemeinsam einen Lockdown beschlossen haben, der den zum Teil dramatischen Anstieg der Infektionskurven ausbremsen soll. Oberstes Ziel der verschiedenen Maßnahmen ist die Reduzierung von Kontakten, wo es nur möglich ist.

Auch die Stadt Arnsberg möchte ihren Beitrag hierzu leisten und hat daher nun im Krisenstab entschieden, die Verwaltung von Mittwoch, 16. Dezember, bis zum 10. Januar 2021 für den öffentlichen Publikumsverkehr zu schließen. Alle nicht unbedingt erforderlichen persönlichen Kontakte sollen auf diese Weise vermieden werden, so dass nur jene Anliegen im persönlichen Termin geklärt werden, deren Bearbeitung keinen Aufschub duldet.

Ralf Paul Bittner: „Selbstverständlich lassen wir die BürgerInnen hier nicht im Stich“

Natürlich werden die BürgerInnen, die in der entsprechenden Zeit bereits Termine vereinbart hatten, persönlich über die Schließung informiert. Im telefonischen Gespräch mit dem/der jeweiligen Mitarbeiter/in werden dann die konkreten Modalitäten geklärt.

„Selbstverständlich lassen wir die BürgerInnen hier nicht im Stich und stimmen mit allen Betroffenen die jeweilige Terminverschiebung ab“, erklärt Bürgermeister Ralf Paul Bittner. „Erste Priorität hat aber, und diese Botschaft möchten wir transportieren, die Gesundheit von BürgerInnen und MitarbeiterInnen zu schützen. Wir als Stadt nehmen hier unsere Verantwortung wahr und unterstützen auf diese Weise die Maßnahmen des bundesweiten Lockdowns.“

Konkrete Hinweise für einzelne Dienstleistungen:

Bürgerservice- Stadtbüros, Standesamt und Rentenstelle

Alle Stadtbüros, das Standesamt und die Rentenstelle bleiben ab Mittwoch, 16. Dezember, für Kundenkontakte geschlossen. Bereits vereinbarte Termine bis zum 10.01.2020 werden abgesagt. Nur in begründeten Notfällen finden noch persönliche Termine statt. Die MitarbeiterInnen setzen sich mit den BürgerInnen telefonisch in Verbindung und stimmen das weitere Vorgehen ab.

Trauungen können unter besonderen Bedingungen weiter stattfinden. Das Standesamt wird sich zeitnah vor den Trauungen an die Brautpaare wenden, gerne können sich Brautleute aber auch für Absprachen mit dem Standesamt in Verbindung setzen.

ASD

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) wird weiterhin unter der Nummer 02932/201-1666 erreichbar sein. In besonders dringenden Fällen sind auch persönliche Kontakte mit den MitarbeiterInnen des ASD möglich.

Kindertagesbetreuung

Der Fachdienst Kindertagesbetreuung hilft bei Fragen rund um den Bereich der Arnsberger-Betreuungslandschaft für Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren weiter. Erreichbar ist der Bereich unter der Hotline: 02932 201-2550.

Stadtbibliotheken und Bürgerzentren

Die Stadtbibliotheken wie auch die Bürgerzentren bleiben ab Mittwoch, 16. Dezember, komplett geschlossen.

Technische Dienstleistungen

Unbenommen von diesen Regelungen sind natürlich die Dienste der Abfallwirtschaft, der Stadtreinigung, des Winterdienstes und der Stadtwerke. Die entsprechenden technischen Leistungen werden unverändert erbracht.

Gerade jetzt: Das Serviceportal nutzen

„Insbesondere in dieser Situation weisen wir die BürgerInnen auf unser Serviceportal hin, das mittlerweile über 100 Dienstleistungen aus verschiedenen Themenbereichen vereint und es ermöglicht, verschiedene Anliegen online und damit terminunabhängig zu erledigen“, erklärt Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Das Serviceportal ist unter dem folgenden Link zu finden: https://portal.arnsberg.de.

Für Fragen rund um das Thema Corona steht zum einen die telefonische Hotline unter der Telefonnummer 02932 201-1130 zur Verfügung. Wer lieber schreiben möchte, kann sein Anliegen per E-Mail an die E-Mail-Adresse corona-auskunft@arnsberg.de senden und bekommt eine Antwort dann per E-Mail zugesandt.

