Sundern: Welcher Bürgermeisterkandidat hat überzeugt?

Sundern. Hier finden Sie eine Umfrage, den Live-Ticker und das Video zur Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten aus Sundern.

Ein erster Showdown zur Bürgermeisterwahl in Sundern am 13. September: Am Dienstag treffen sich um 19 Uhr in einem Podcaststudio eines Stemeler Unternehmens die vier Kandidaten Georg Te Pass, Klaus Rainer Willeke, Serhat Sarikaya und Amtsinhaber Ralf Brodel zu einer online gestreamten Podiumsdiskussion. Unsere Zeitung begleitet die Diskussion mit einem Live-Ticker und fasst hier die wichtigsten Aussagen der Kandidaten zusammen.

1. September

21 Uhr: Zufrieden zeigte Oliver Brenscheidt von einsU, in dessen Studio die Diskussionsrunde lief. In der Spitze 850 User, da man sich immer ein- und ausschalten konnte vermutlich in Summe weit mehr, haben das Duell verfolgt. Wer nun die meisten Punkte gesammelt hat, wird sich am 13. September zeigen.

20.47 Uhr: Zum Schluss der Diskussionsrunde eine fiese Frage von Thomas Rosteck: Wen würden Sie wählen? Serhart Sarikaya: Georg Te Pass, Georg Te Pass: Klaus-Rainer Willeke

Klaus-Rainer Willeke: Georg Te Pass

Ralph Brodel: Ich wähle Ralph Brodel.

Mit dem Aufruf zur Wahl zu gehen, endet die Diskussion mit 15 Minuten Überziehung..

20.45 Uhr: Wo soll das Geld herkommen, um Sundern u retten und Ideen zu verwirklichen?

Ralph Brodel sieht gerade eine Erholung nach Corona, aber es fehlen 13 Millionen, Stand heute. Viel Schuldenabbau erreicht. Aber es fehlt an klaren Voraussetzungen vom Land. Das Geld muss auch von dort kommen.“ Serhat Sarikaya: „Neue Wege gehen und mutig sein. Will Gelder generieren, z.B. mit Bettenabgabe. Georg Te Pass: „Sind sehr große Defizite. Wir müssen aber bei den freiwilligen Leistungen nichts mehr abzwacken. Der Drops ist gelutscht.“ Die Gewerbesteuer wird auch in den kommenden Hageren fehlen. KRW: „Land muss helfen. Ansonsten haben wir gute Wirtschaft. Dabei hilft: Fördergelder konsequent abgreifen. Spielräume erweitern.“

20.35 Uhr: Streit in Sundern/Rathaus: Wie soll verfahrenen Situation geglättet werden? Georg Te Pass: „Gespräche führen und Wertschätzung geben. Ich wäre froh, für jeden den ich an der Arbeit habe. Müssen zu einem Miteinander kommen. Aber auch wahr ist: Vieles wurde unisono beschlossen.“ KRW sagt: „Es darf kein weiter so gebe. Die Bevölkerung ist ungeduldig. Das ist auch meine Motivation. Durch mich kann viel verändert werden.“ Ralph Brodel: „Auch mir gefällt schlechtes Licht auf Sundern nicht.“ Begrüße, dass alle den Neuanfang wollen. Brodel ist für eine Klausurtagung, um zu diskutieren und Geschwindigkeit in Entscheidungen zu bringen. Serhat Sarikaya will endlich erarbeitet Konzept umsetzen: „Habe hohe Kompetenz, Konsens zu schaffen. Ich will mit jedem zusammenarbeiten. Es gibt nur noch Sachthemen.“

20.20 Uhr: Thema Demographie: „Wir sind da auf Kurs, siehe Seniorenpflegeplätze. Bei der Medizin habe ich mit Medikus umgesteuert. Sind dadurch über NRW hinaus bekannt geworden.“ Und die Feuerwehr muss so attraktiv bleiben wie es nur geht. Serhat Sarikaya: „Ich muss mich damit am längsten aussetzen. Allendorf guter Schritt. Die Kita-Fläche hat die BfS gefunden. Jugendparlament und Seniorenbeirat müssen zusammenarbeiten.“ Georg Te Pass: „Wir haben schon einige Kita-Flächen vorgeschlagen. Bei den ältern sind wir für eine wohnortnahe Versorgung. Da kommt aber die Stadt an ihre Grenzen. Müssen Förderanträge stellen.“ KRW: „Das Thema drängt, sehen wir auch bei der VHS. Wir brauchen ein Demographie-Konzept für die ganze Stadt.“

20.15 Uhr: Klimawandel von Zuschauern: Klaus-Rainer Willeke: „Wir stehen da am Anfang einer Diskussion für Windkraft, bin für erneuerbare Energien.“ Ralph Brodel sieht es ähnlich: „Das Urteil hat uns zurückgeworfen. Aber wir haben noch viele Dächer, um Solarenergie zu schaffen. Kostet aber auch Geld.“ Serhat Sarikaya: „Sind alle auf einem Nenner.“ Georg Te Pass: „Haben schon viel auf den Dächern, sogar am Rathaus. Könnte es im Baurecht verankern, aber bin davon nicht begeistert. Stadt kann kein eigenes Programm dazu auflegen. Ab nun aber immer mitdenken.“

20.05 Uhr: Ferienpark. Serhat Sarikaya beginnt: „Wollen Sundern taugliche Lösung: Gespräche mit Helma führen.“ Am liebsten kein Dorf im Dorf. Hoffe auf eine rechtliche Lücke.“ Wenn es so kommt, dann die

Podiumsdiskussion Sundern: Serhat Sarikaya ist dabei.

Chancen nutzen. Georg Te Pass: „Gut, dass Invest kommt.“ Vorwurf an den Bürgermeister über Informationspolitik. Vieles hätte man verhindern können: „Jetzt guten Weg gefunden, müssen konsequent bleiben.“ KRW: Müssen nach pragmatischen Lösungen suchen. Nicht alle sind gegen den Park. Müssen kleineren Ferienpark haben, so ist es eben. Ralph Brodel: „Nicht ich habe es verbockt, das war alles vor meiner Zeit. Habe Risikoanalyse gemacht. Wir hatten ja auch ein Kaufangebot.“ Brodel hebt darauf ab: Es geht um eine Ferienhaus-Siedlung, Wichtig Helma ist gekommen, um zu bauen. Ich lasse mich nicht, von keinem, erpressen.“

19.55 Uhr: Thema Stadtmarketing: Ralph Brodel ist für neue Strukturen, aber schon seit 2016. E&Y stärken ihn, es brauchte dieses externes Gutachten. Serhat Sarikaya: „Neuen Umgang mit den Menschen, es geht auch um Existenzen. Auch hier neudenken, mutig sein.“ Georg Te Passe: „Es gab schon lange einen Arbeitskreis, der alle Bereiche beleuchtete. Hoffen auf fachliche Iden, wie es weitergeht. Sundern muss in der Gesamtheit betrachten. A

Abgänge von Firmen: „Rimo konnten wir nicht halten“, sagt Ralph Brodel. Brauchen Gewerbeflächen, langer Prozess, bis wir weiterkamen. Das war ein schwerwiegender Akt.“ Serhat Sarikaya: „Abwanderung nun verhindern. Meine Idee: Eine Flächenbörse.“ Georg Te Pass: „Müssen auf Grundlage des Gewerbeflächen-Atlas weiterarbeiten, Gespräche mit anderen Behörden forcieren und Konsens finden.“ Dazu sieht er den Weiterbau der Bauernautobahn als maßgeblich an, aber auch die weichen Faktoren. KRW: „Es geht hier um den Ausgleich in Interessenkollision. Man braucht ein Klima für junge Leute, Labs.“

19.55 Uhr: Alle sind sich einig: Innenstadt muss angegangen werden.

: schauerfragen: Jodo Kaiser fragt zur konkreten Planung für die Innenstadt, Leon Müller: Was ist mit Feuerwehr auf dem Dorf? Markus Kaufmann: Wie kommt man von den Dörfern zur Röhrtalbahn?

Georg Te Pass antwortet: Kostenfreie Parkplätze, Röhr muss erlebbar gemacht werden, Brunnen moderner werden. Grundrenovierung ist notwendig. KRW: Anfangen, etwas umzusetzen. Ideen aus der Bevölkerung aufnehmen und Kinderspielplätze. Gastronomie derzeit total kompliziert. Brückenschlag in die Röhre schaffen. Ralph Brodel: Große Lösung nicht durchsetzbar. Setzen auf Wasser und wollen EU-Fördergelder mitnehmen. Heißt aber nicht, dass wir auf kostenfreie Parkplätze verzichten müssen. Serhat Sarikaya: Augenmaß ist wichtig, keine Luftschlösser. Ideen umsetzen, um Aufenthaltsqualität umzusetzen.

19.35 Uhr: Anbindung der Dörfer: „Wir müssen Mut haben, die Dörfer anbinden, mit neuen Ideen“, sagt Serhat Sarikaya. Georg Te Pass: „ÖPNV am Abend ist sehr wichtig, derzeit ganz schlecht. Oft gibt es Lücken.“ Junge Menschen und auch Ältere denken derzeit um: Deshalb mehr Radwege. KRW: ÖPNV in den Dörfern ist eine Katastrophe. Mehr Radwege. Frische Ideen, wie Mitfahr-Apps, da hilft nur ein bunter Mix.“ Ralph Brodel lobt Vorredner: „Vieles muss neu gedacht werden.“ Aber er mahnt auch den Haushalt als limitierenden Faktor an.

Brodel will die Röhrtalbahn erhalten, für Alt wie Junge. Serhat Sarikaya will sie auch, er sieht eine Chance darin, doch vor 2030 sieht er da nichts. Rät zur Ruhe und Vernunft. Aber Expertenrat hören. Georg Te Pass sieht das anders: Er ist nicht für den Ausbau, denn es fallen Busse weg, Nachteil für ältere Bevölkerung, da Bahn nur zweimal in Sundern hält. Dazu die Kosten, das sind Steuergelder. Und die steigen. Klaus-Rainer Willeke meint, die RB könne so eine Art Straßenbahn werden. Man darf sie jetzt nicht zerstören, in einem komplexen Konzept mitbedenken. Dazu nicht die Bahn zerstören.

19.20 Uhr: Dorfentwicklung: KR Willeke spricht zur Dorfentwicklung und die Umgestaltung zu einem lebendigen Dort. Ralph Brodel: Dörfer sind unterschiedlich, für ihn heißt das, Rahmenbedingungen zu schaffen und Motoren im Dorf zu suchen. Serhat Sarikaya: Ohne Ehrenamt geht es nicht, etwa bei Corona oder der Flüchtlingskrise. Anbindung an die Innenstadt wichtig. Georg Te Pass will die vorhandenen Einrichtungen erhalten. Bei der Entwicklung soll es bei der Baupolitik geben.

19.12 Uhr: Thema Innenstadt: Georg Te Pass erneuert den hohen Wert der freien Parkplätze, Willeke will

Podiumsdiskussion Sundern

die Innenstadt bis zur Röhre denken. Brodel erinnert an den Röhrpark und das Jahrhunderthochwasser. Da ist was zu tun. Sarikaya will auch starke Dörfer, nun endlich mit Maß und Mitte und Augenmaß an die Innenstadt-Umgestaltung gehen.

19.07 Uhr: die wichtigsten Themen der vier Kandidaten dran. Ralph Brodel spricht zur Demographie-Festigkeit der Stadt, Willeke zur Abwanderung der Unternehmen und die Lebensfähigkeit der Dörfer. Georg Te Pass nennt den Ferienpark und die Innenstadt, Serhat Sarikaya will vor allem die Schulen voranbringen.

19.07 Uhr: Nun ist Serhat Sarikaya dran: Er könnte 35 Jahre BM sein, wenn man es will, stichelt er gegen die älteren.

19.05 Uhr: Georg Te Pass beginnt, KRW folgt. Ralph Brodel, seit gestern 58 Jahre, ist jetzt dran.

19 Uhr: Nun geht es gleich zur Sache: Erste Fragen zur Person und den ersten Fragenkomplex. Hier geht es zur Live-Diskussion: https://youtu.be/pR6hZP0bRN0

18.56 Uhr: Nun Thomas Rostek brieft die vier Kandidaten, wie er die Übertragung leitet.

18.53 Uhr: sind alle vier Kandidaten vor Ort, als letzter kam Georg Te Pass in das Studio in Stemel. Schon 159 Sunderner warten, dass es los geht.

Ralph Brodel ist bereit.

18.42 Uhr: Auch Serhat Sarikaya ist angekommen. Niemand soll einen Nachteil oder Vorteil haben: Die Tische werden ausgelost.

18.34 Uhr: Moderator Thomas Rosteck aus Hagen/Volme ist eingetroffen und bespricht mit WP-

Die ersten Bilder aus dem Studio: Martin Haselhorst (links) und Moderator Thomas Rosteck (rechts).

Redaktionsleiter Martin Haselhorst die Fragen der Leserinnen und Leser durch. Gerade geht die Tür auf und Bürgermeister Ralph Brodel ist angekommen. K

18.30 Uhr: Die Spannung steigt, 30 Minuten vor Beginn.

18.23 Uhr: Der erste Kandidat ist im Studio eingetroffen, es ist Klaus-Rainer Willeke, der unabhängige, von

Podiumsdiskussion Sundern: Klaus-Rainer Willeke warte auf den anderen Kandidaten.

der FDP und den Grünen unterstützte Kandidat.

18.21 Uhr: Das Studio ist hergerichtet: Vier Stehtische mit Hussen in neutralen Farben sowie vier Barhocker sorgen für angenehme Stimmung. Laufweg sind mit Flatterband gekennzeichnet. Strahler mit Studioabblendungen leuchten die Szenerie taghell aus.

18 Uhr: Bürgermeister Ralph Brodel ist noch in Tiefenhagen bei einem Bürgergespräch, danach fährt er nach Sundern, um auf Serhat Sarikaya, Klaus-Rainer Willeke und Georg Te Pass zu treffen und zu diskutieren. Beginn der Podiumsdiskussion ist um 19 Uhr, also noch genau 60 Minuten.

31. August: Auf seiner Plattform unterstellt der Sunderner Ratskandidat Murat Cakar - er kandidiert für die Bürger für Sundern, betont aber, dass dies keine Parteimeinung sei - in seinem Wort zum Montag der Unternehmerinitiative „eins U“ eigene Interessen bei der Organisation der Podiumsdiskussion. Die Organisatoren verwiesen im Vorfeld allerdings auf ihre Unabhängigkeit und Neutralität.

28. August: Unsere Zeitung unterstützt die „einsU“-Veranstaltung und sammelt Fragen von Leserinnen und Lesern an die Bürgermeisterkandidaten. Diese werden heute in das von Thomas Rosteck (WDR) moderierte Format eingebaut.

26. August: Die Unternehmerinitiative „einsU“ springt mit ihren technischen Möglichkeiten ein und will im Sinne der politischen Meinungsbildung eine Online-Podiumsdiskussion in einem Podcaststudio der Stadt organisieren. Sie übernimmt dafür den von unserer Zeitung festgelegten Termin.

21. August: Der TuS Sundern bietet unserer Zeitung das Röhrtalstadion als Ausweichplatz an. Aufgrund des hohen technischen Aufwands und der Wetterunsicherheit wird auch diese Idee verworfen.

18. August: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen sagte unsere Zeitung eine geplante Präsenzpodiumsdiskussion in der Schützenhalle Sundern ab. Grund: Das Risiko von Ansteckungen erschien zu hoch, zudem hätten ohnehin aufgrund der Corona-Regeln nur rund 70 Leute Platz gefunden.