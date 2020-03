„Letzter Haufen“ ist wieder dabei

Arnsberg/Sundern. Noch bis Ende des Monats nimmt unsere Zeitung Anmeldungen für das Team-Tippspiel zur Fußball-Europameisterschaft im spannenden EM-Modus entgegen

Die Fußball-Europameisterschaft in verschiedenen Städten des Kontinents wird auch unsere Leserinnen und Leser beschäftigen. Wie zuletzt bei den großen Fußballturnieren seit dem Jahr 2010 bietet unsere Zeitung erneut ein interaktives Team-Tippspiel an. Schon jetzt haben sich über 40 Mannschaften aus Arnsberg und Sundern angemeldet. Anmeldeschluss ist der 31. März 2020.

Unsere Zeitung stellt Teams vor

Unsere Zeitung wird ab sofort bei Interesse die teilnehmenden Teams - das sind oft Nachbarschaftskreise, Kegelclubs, Arbeitskollegen, Tipprunden, Vereine oder befreundete Gruppen - an dieser Stelle näher in Text und Bild vorstellen. Das Tippspiel für Mannschaften mit bis zu zehn Mitspielern findet nach dem Original-EM-Modus, also mit Vorrundengruppen und anschließenden Tippduellen im k.o.-System bis zum Finale, statt.

Arnsberg Tippspaß für Teams mit der Spannung des originalen EM-Modus Die Fußball-EM findet vom 12. Juni bis 12. Juli statt. Unsere Zeitung lädt Teams aus Arnsberg und Sundern zum interaktiven Team-Tippspiel ein. Als Preise winken Grillpartys für das ganze Team sowie Pokale und Getränke für alle Halbfinalisten. Getippt wird im EM-Modus: Die teilnehmenden Teams werden zunächst sechs Vorrundengruppen zugeteilt und tippen die Vorrunde. Die Mitspieler teilen sich die Spiele jeweils auf. Wie beim EM-Modus auch ziehen dann 16 Teams ins Tipp-Achtelfinale ein und tippen im k.o.-System weiter. Zum echten EM-Finale gibt es dann auch ein Tipp-Finale. Anmeldungen werden noch bis zum 31. März 2020 per Mail an m.haselhorst@westfalenpost.de angenommen. Im April wird dann die

detaillierte Ausschreibung

mit an die Teilnehmer herausgeschickt. Wer sein Team auf

dieser Seite vorstellen lassen will, schickt uns bitte ein Foto

mit ein paar Zeilen zu seinem Team.

Mit dabei - und nicht zum ersten Mal - ist das Team „Letzter Haufen“ aus Sundern. Den „tollen Namen“ hat sich der Kegelclub aus Amecke bei seiner Gründung am 19. Dezember 1993 gegeben. Sechs Paare aus Amecke und ein Paar aus Allendorf lassen alle vier Wochen an einem Sonntagabend in der Gaststätte „Zur Höpke“ die Kugel bei vielen lustigen Spielen auf der Bahn rollen. Bei einigen Kegeltouren zum Beispiel nach Bamberg, Ahrweiler, Frankfurt, Hamburg oder Köln kam die Geselligkeit nicht zu kurz. Die 25-jährige Jubiläumstour war eine mehrtägige Reise nach Berlin mit vielen schönen Erlebnissen. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten treffen sich alle zum Weihnachtssingen bei Glühwein und tollen Plätzchen, wobei sogar aus einem eigenen Liederheft mit vielen Weihnachtsliedern laut und „schön“ gesungen wird.

Fußballfans diskutieren

Bei der Karnevalssitzung „Das schunkelnde Vorbecken“ im Sorpedorf wurde bereits als Elferrrat Stimmung auf der Bühne verbreitet. „Die fußballinteressierten BVB- und Schalke-Fans diskutieren natürlich alle wichtigen Sportereignisse und sind nicht immer einer Meinung“, erzählt Dieter Schumacher vom Kegelclub.

Die Spiele der deutschen Mannschaft bei der EM werden im kleinen „publicviewing“ innerhalb des Kegelclubs angeschaut. „Das Ziel, die Vorrunde beim Tippspiel zu überstehen, sollte bei dem großen Fußballfachwissen zu schaffen sein“, sagt Dieter Schumacher. Auch ihren Gruppengegnern, die allerdings ist erst im Mai ausgelost werden, wünscht der „Letzte Haufen“ viel Glück und Spaß beim Tippen.

Zum Kegelclub gehören: Angelika und Martin Haarmann-Thiemann, Barbara und Dieter Schumacher, Steffi und Johannes Hansknecht, Maria Lübke-Peters und Hermann Peters, Laima Janušonyte-Steinhoff und Uwe Steinhoff, Margarete und Dieter Schöttler sowie Beatrix und Dietrich Robaszkiewicz.