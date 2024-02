Lehrschwimmbecken Sauerstraße aktuell geschlossen

Das Lehrschwimmbecken an der Sauerstraße in Arnsberg

Arnsberg Es gibt einen Schaden an der Lüftung, der derzeit repariert wird. Am Montag soll das Becken wieder öffnen.

Das Lehrschwimmbecken an der Sauerstraße in Arnsberg ist aktuell geschlossen. Offenbar gibt es einen Schaden an der Lüftungsanlage. Nach Aussage der Stadtverwaltung wird dieser Schaden gerade repariert. „Das LSB ist vom kommenden Montag an wieder regulär geöffnet“ , heißt es auf Nachfrage.

Die Arnsberger reagieren sensibel auf Schließungen und Schäden an den Lehrschwimmbecken: Das gesamte Thema ist immer wieder auf der politischen Agenda, und oft dreht sich die Diskussion darum, ob das Schwimmenlernen zentral an einem Ort stattfinden sollte - etwa in Hüsten - oder verstärkt dezentral. Die hohen Kosten für den Bau und Erhalt der Schwimmstätten spielen ebenfalls eine wiederkehrende Rolle.

