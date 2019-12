Lebenstraum vom eigenen Friseurbetrieb nachhaltig realisiert

Das ganz große Feiern ist nicht ihr Ding. Und so treibt sie zum 25-jährigen Geschäftsjubiläum weniger Partylaune um als vielmehr der Stolz auf das Geschaffte. Friseurmeisterin Erika Kraus (51) aus Oeventrop schaut auf ein Vierteljahrhundert Selbstständigkeit zurück. Ein Traum, den sie im Alter von 15 Jahren träumte, wurde und blieb bis heute nachhaltige Wirklichkeit.

Jüngste Meisterin des Handwerks

Immer geradeaus - das ist das Motto der Frau. Immer geradeaus, aber immer Oeventrop. Hier ging sie zur Grundschule, hier besuchte sie Hauptschule, hier machte sie ihre Ausbildung zur Gesellin im Friseurhandwerk, hier arbeitete sie konsequent auf den Meisterbrief hin, hier machte sie sich selbstständig und hier betreibt sie jetzt ihren Friseurbetrieb „Bel hair“ im markanten Industriegebäude einer ehemaligen Stuhlfabrik am Widayweg.

Arnsberg Keine große Feier Ihr 25-jähriges Geschäftsjubiläum feiert Erika Kraus nicht mit einer großen Feier. Es bleibt bei einer Rabattaktion in den kommenden. Erika Kraus ist gebürtige Oeventroperin, besuchte die Grundschule Dinschede und die Hauptschule Oeventrop. Ihre Ausbildung machte sie beim Frisörbetrieb von Rüden in Oeventrop, wo sie mit 18 Jahren die Gesellenprüfung ablegte. Mit 21 Jahren erhielt sie ihren Meisterbrief. Die Selbstständigkeit begann in einem Geschäft in der Glösinger Straße. Vor 12 Jahren zog Erika Kraus dann an den Widayweg.

Klingt nach einem konsequenten Plan. „Mit 15 wusste ich sofort, dass ich mal selbstständig werden will“, erzählt sie heute. Sechs Jahre später, so früh es überhaupt ging, hatte sie ihren Meisterbrief in der Hand. So jung wie ihn damals zuvor kein Absolvent im Friseurhandwerk erhalten hatte. Erst seitdem auch vor dem 21. Lebensjahr Meisterschulen besucht werden dürfen, gibt es jüngere Meister im Lande. Das erste Geschäft an der Glösinger Straße betrieb Erika Kraus 13 Jahre - dann kam der Zufall, und ein weiterer Traum wurde wahr.

Geschäft in alter Stuhlfabrik

Die Industriebrache der alten „Sauerländischen Stuhlfabrik Gierse und Wrede“ am Widayweg stand lange leer. Als sich in den Räumen etwas tat, suchte sie sofort den Kontakt zum Besitzer. Schnell stand der Mietvertrag. „Ich wollte immer in dieses Gebäude“, erzählt sie. Mit viel Kreativität, eigenen Ideen und eigenem Geschick richtete sich Erika Kraus ihr Geschäft in den ehemaligen Fabrik-Büros in dem markanten Gebäude aus dem Jahr 1923 ein. Lichtdurchflutet, elegant und irgendwie schlicht zugleich spielen Einrichtung und Dekoration auch mit der Industriegeschichte des Gebäudes. Ein stimmiges Konzept auf 150 Quadratmetern Geschäftsfläche.

Beruf ist Leidenschaft

Ein Arbeitsplatz zum Wohlfühlen für Erika Kraus. „Ich gehe hier jeden Tag begeistert als Hobby hin“, sagt sie. Natürlich verdient sie hier mit ihrem dreiköpfigen Team ihr Geld. Der Beruf aber ist ihre Leidenschaft geblieben. Das Gespräch mit den Kunden ist ihr wichtig, der Umgang mit den Menschen ebenso. „Nach dem Beruf sollte ich vielleicht mal ein Psychologiestudium machen“, scherzt sie.

Erika Kraus kann nach 25 Jahren Selbstständigkeit zufrieden in den Spiegel schauen. Foto: Martin Haselhorst

Immer Oeventrop

Ihr Lebensmittelpunkt ist fixiert. „Ich bin absolute Oeventroperin“, sagt sie. Hier wurde sie groß, hier wuchsen ihre drei Kinder (heute 11, 23 und 25 Jahre) aus erster Ehe auf. Und hier lebt sie auch heute mit ihrem neuen Mann André im neuen Haus in Dinschede. „Ich lebe und arbeite, wo andere Urlaub machen“, erzählt sie. Aus der Haustür heraus ist sie quasi im Arnsberger Wald. Und da ist sie sportlich und als Naturliebhaberin viel unterwegs. „Ich gehe halt nicht so gerne dahin, wo viele Menschen sind!“, sagt sie.

Inspiration in Düsseldorf

Oeventrop verlässt sie, um sich inspirieren zu lassen. Auf Messen und Fortbildungen nimmt sie die Trends der urbanen Zentren auf. Ihre Liebe und Einstellung zum Beruf haben sich nicht geändert, die Kundschaft aber wandelt sich. Alles sei „natürlich und lockerer geworden“, die Frauen setzen heute viel auf Schnitt und Farbe, die Männer seien anspruchsvoller als früher und lassen sich beim Friseur auch wieder die in Mode gekommenen Bärte stutzen. Weiterhin gäbe es viele Stammkunden, die aber in größeren Abständen als früher kämen. Dann aber „lassen sie auch gerne viel mit sich machen“.

Ruhe vor dem Alltag

Erika Kraus sieht ihren Friseurladen nicht nur als reinen Handwerksbetrieb. Laute Beats aus Musikboxen gibt es bei ihr nicht. „Hier soll es Ruhe vor dem Alltag geben, einen Ort zum Entspannen in angenehmem Ambiente“, erklärt sie, „ich bin keine laute Friseurin“.