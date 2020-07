Ossian Frasers Skulptur „Mountain of the Mind“ – derzeit im Garten des Kunstverein-Gebäudes in der König­straße ausgestellt, kann am Freitag bei einsetzender Dunkelheit betrachtet werden.

Kulturverein Arnsberg „Lange Kulturnacht“ in Arnsberg startet Freitag am Lichthaus

Arnsberg. Der Kunstverein Arnsberg bietet Freitag sechs Stunden Programm. Kulturschmiede und Königstraße weitere Stationen

Der Arnsberger Kultursommer 2020 biegt auf die Zielgerade ein. Trotz der Corona-Beschränkungen haben die Besucher das ein oder andere „kulturelle Bonbon“ zu lutschen bekommen – und dürfen sich am morgigen Freitag auf ein echtes „Highlight“ freuen: Dann bittet der Kunstverein Arnsberg zur „Langen Kulturnacht“.

Ticket-Info Anmeldungen für die Führung um 17 Uhr bitte unter per Mail an: kontakt@kunstverein-

arnsberg.de Tickets für die Veranstaltung „Perpetual Archive“ – Tanzperformance von Ana Lessing Menjibar in der Kulturschmiede: www.reservix.de und bei folgenden Vorverkaufsstellen: Score Shop, Apothekerstraße 25, in Neheim;

Reisebüro Meyer, Marktstraße 8 in Hüsten;

Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Markt 10 in Arnsberg;

Verkehrsverein Arnsberg, Neumarkt 6 in Arnsberg.

Start am letzten Julitag ist bereits um 17 Uhr am Lichthaus des Klosters Wedinghausen – eine Kuratorenführung gibt dort zunächst Einblick in Kristina Bernings Ausstellung „Echo und Raukan“ (wir berichteten).

Anschließend verrät Kuratorin Lydia Korndörfer im Gebäude des Kunstvereins am Neumarkt/Königstraße Wissenswertes über die dort aktuell zu sehende Expo „Mount Analogue“ des Künstlers Ossian Fraser.

Die Führung ist auf maximal 14 Personen beschränkt, die Ausstellungsräume werden gemäß der Hygienevorschriften mit Mundnasenschutz betreten (Anmeldung vorab mit Angabe von Adresse, E-Mail und Telefonnummer per Mail an: kontakt@kunstverein-arnsberg.de).

Um 20 Uhr steht dann in der Kulturschmiede die Performance „Perpetual Archive“ von Ana Lessing Menjibar auf dem Programm.

Das Kunstsommer-Logo Foto: Stadt Arnsberg

Wie bereits angekündigt, gibt es weitere Aufführungen am 1. und 2. August, jeweils von 20 bis 21 Uhr. Am Freitag schließt sich um 21.15 Uhr vor Ort ein Künstlergespräch mit Ana Lessing Menjibar an. Nach der Vorstellung gewährt die Künstlerin im Gespräch mit Lydia Korndörfer einen tieferen Einblick in ihre Arbeit. Die „Lange Kulturnacht“ wird im Anschluss gegen 22 Uhr im Kunstverein fortgesetzt:

Während eines „nächtlichen Empfangs“ kann im Garten hinter dem Gebäude die dort ausgestellte Skulptur von Ossian Fraser bei einsetzender Dunkelheit betrachtet werden. Die gesamte Ausstellung „Mount Analogue“ wird zu diesem Anlass ebenfalls geöffnet sein.