Kräder stoßen im Neheimer Kreisverkehr zusammen

Neheim. Schwerer Unfall in einem Neheimer Kreisverkehr, als dort zwei Kradfahrer zusammenstoßen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 13.50 Uhr im Kreisverkehr Alter Holzweg/ Graf-Gottfried-Straße. Beteiligt waren zwei Kleinkrafträder. Eine 16-Jährige aus Ense befand sich mit ihrem Kleinkraftrad bereits im Kreisverkehr in Fahrtrichtung Möhnestraße, als ein 58-jähriger Mann aus Neheim von der Straße Alter Holzweg in den Kreisverkehr einfuhr. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß der beiden Kleinkrafträder.

Kradfahrer schwer verletzt

Der 58-Jährige kam zu Fall und wurde hierbei schwer verletzt. Die 16-Jährige konnte ihr Fahrzeug noch anhalten und blieb beim Zusammenstoß unverletzt. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.