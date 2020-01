Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kombination als Lösung

Die Beteiligung junger Menschen an politischen Entscheidungen ist im Grundsatz nicht zu diskutieren. Das kann nicht damit abgetan werden, dass diesen doch gerade in der Kommunalpolitik mit dem Wahlrecht ab 16 Jahren und den Möglichkeiten des Engagements in Parteien doch alle Türen offen stehen würden. Das mag ja sein, ist aber nicht die Antwort auf eine berechtigte Forderung. Junge Menschen brauchen eigene Gremien, um ihre Ideen zu entwickeln und die Zukunft ihrer Stadt zu denken. Die Lösung kann, aber muss nicht ein Kinder- und Jugendparlament sein. Gerade in Arnsberg hat es viele Bemühungen gegeben, die Bedürfnisse junger Menschen systematisch zu erfassen und in konkrete Projekte münden zu lassen. Das Projekt „Generation Zukunft“ vor einigen Jahren war ein gutes Instrument, dass es vielleicht eher zu verstetigen gilt als nun ein Kinder- und Jugendparlament unabhängig davon als ganz neuen Anlauf daneben zu stellen.

Möglicherweise macht es ja eine Kombination. Alle fünf Jahre ein „Generation Zukunft“-Durchlauf, der einem sich zweijährig über Wahlen an weiterführenden und Berufsschulen erneuernden „Kinder- und Jugendparlament“ oder ähnlichem Gremium gute Denkansätze, Vorlagen, Aufträge und Daten geben könnte. Die Verknüpfung zur Partei- und zur Ratspolitik könnte hergestellt werden, dadurch dass alle Ratsfraktionen einen Vertreter der entsprechenden Altersklasse aus ihren Reihen in das Gremium entsenden können. Wie immer so eine Konstruktion am Ende auch aussieht: Sie muss jungen Menschen zeigen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden und nicht auf die Schnelle mit „Skaterbahnen“ und „Jugendräumen“ befriedigt werden. Vorgemacht werden darf nichts: ohne eigenes Engagement ist immer wenig zu erreichen, und auch ein „junges Anliegen“ kann auf der Suche nach politischen Kompromissen in der Stadt mal unter die Räder kommen.