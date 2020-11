Zu neuesten Entwicklungen am Klinikum Hochsauerland nimmt Klinikum-Pressesprecher Richard Bornkeßel Stellung

Richard Bornkeßel, der Pressesprecher des Klinikums Hochsauerland, nimmt auf Anfrage der Westfalenpost Stellung zu der sich verschärfenden Corona-Situation im Hochsauerlandkreis.



Richard Bornkeßel, Pressesprecher des Klinikums Hochsauerland Foto: Martin Schwarz / WP

Werden schon Schnelltests beim Eingangs-Screening der Patienten eingesetzt?

Die Frage ist ganz deutlich mit Ja zu beantworten. Sie haben eine hohe Aussagekraft und geben Sicherheit bei der Aufnahme der Patienten in den Häusern. Die sicheren klassischen Tests dauern an dieser Stelle zu lange.



Wie werden die Mitarbeiter geprüft?

Zum Schutz vor Infektionen gelten in den Einrichtungen der Klinikum Hochsauerland GmbH strenge Hygienevorschriften gemäß der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sowie den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Hierzu gehören während der Tätigkeit im Klinikum unter anderem das ständige Tragen eines Mund- Nasenschutzes und gegebenenfalls weiterer Schutzkleidung sowie die Einhaltung der Handhygiene. Darüber hinaus werden alle Beschäftigten, die in die Versorgung von COVID-19 Patienten eingebunden sind, regelmäßig, einmal wöchentlich, auf eine Covid-19 Infektion getestet. Alle anderen Beschäftigten sind gehalten, sich bei Symptomen oder Verdacht auf eine Covid-19 Infektion einem Test zu unterziehen und bis zum Vorliegen des negativen Testergebnisses in häuslicher Quarantäne zu verbleiben. Für die Durchführung der Tests steht den Beschäftigten unter anderem eine zentrale Abstrichstelle zur Verfügung. Für die Durchführung der Testungen werden sowohl Antigen-Schnelltests als auch klassische PCR-Tests eingesetzt.



Werden im Klinikum verschiebbare Operationen bereits verschoben?

Bisher nein. Sollte eine dynamische Entwicklung der Anzahl der Covid-19-Patienen dies erforderlich machen, kann kurzfristig durch Verschiebung planbarer und nicht dringlicher Operationen zusätzliches Personal für die Versorgung von Covid-Patienten frei gezogen werden. Pläne zur möglichen Umschichtung von Personal sind im Klinikum Hochsauerland vorbereitet. Bisher werden auch planbare Therapien aber wie vorgesehen durchgeführt. Die Lage wird täglich neu bewertet.

Mit dem Pressesprecher des Klinikums Hochsauerland, Richard Bornkeßel, sprach Redakteur Matthias Schäfer