Klinikum Hochsauerland: Mehr Optionen beim Schlaganfall

Neheim/Hüsten. Klinikum Hochsauerland baut in Neheim Klinik für Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie auf. Therapie kann Gerinnsel aus Hirn entfernen.

Das Klinikum Hochsauerland stellt am Standort St. Johannes-Hospital in Neheim die Klinik für Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie neu auf. Mit einem neuen Team um den seit Beginn des Monats im Sauerland tätigen Dr. Alexander Ranft, einer neuen hochmodernen Angiographie-Anlage, einer effizienten Diagnostik sowie kathetergestützte Behandlungsmethoden soll vor allem akut betroffenen Schlaganfallpatienten in den wichtigen ersten Stunden geholfen werden können. Im ersten Halbjahr 2023 soll die Klinik ins derzeit aufgebaute Intensivmedizinzentrum am Karolinenhospital in Hüsten umziehen.

Experte auf seinem Feld

„Kopf“ der Klinik ist Dr. Alexander Ranft. Der in Witten lebende 45-jährige Familienvater (3 Kinder) war zuletzt Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie im Gemeinschaftskrankenhaus Witten-Herdecke, wo er ein Zentrum für Neuromedizin sowie ein Referenzzentrum für Neuroradiologie etabliert hat. „Er verfügt über besondere Expertise in der interventionellen Therapie von Schlaganfällen sowie von Gefäßaussackungen im Gehirn“, so das Klinikum, „auch in der Bildgebung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems bringt Dr. Ranft eine hohe Expertise mit.“

Neue Optionen für Schlaganfalltherapie

Mit dem neuen Chefarzt und seinem Team wird die Schlaganfalltherapie im Klinikum und in der Region um die Möglichkeit der kathetergestützte Entfernung des Blutgerinnsels im Kopf (Thrombektomie) erweitert. Gerinnsel können jetzt nicht nur aufgelöst, sondern auch entfernt werden. Dr. Ranft schätzt, dass rund 15 Prozent der Patienten unter besonders schweren ischämischen Schlaganfällen leiden, bei denen die Blutgerinnsel zu groß für eine alleinige medikamentöse Therapie sind. Diese können nun mechanisch entfernt werden. Dem Patienten wird dazu über die Leiste ein Mikrokatheter in die betroffene Arterie im Gehirn geführt und das Blutgerinnsel mit einem Stent herausgezogen.

Großes Versorgungsspektrum

Der minimalinvasive Eingriff soll in Kürze im Anbau am Klinikum Hochsauerland Standort St. Johannes-Hospital in Neheim möglich sein. Das Versorgungsspektrum der Klinik für interventionelle Radiologie und Neuroradiologie solle aber weit über die Schlaganfallversorgung hinausgehen: minimalinvasives Verschließen von Gefäßaussackungen im Gehirn, sogenannter zerebraler Aneurysmen, allgemeine onkologische Interventionen bei gefäßreichen Tumoren sowie minimalinvasive Behandlung von Gefäßverengungen im Kopf- und Halsbereich können angeboten werden.

In Technik investiert

„Erst die Geräte, dann die Mannschaft“, sagt Klinikum-Geschäftsführer Werner Kemper. Und daher hat das Haus zuletzt in mehreren Schritten massiv in den Ausbau der Klinik für Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie investiert wurde. Die Anschaffung des neuen 320-Zeilen-CT-Gerätes (0,7 Millionen Euro), die Errichtung eines Erweiterungsbaus für zusätzliche Untersuchungs- und Behandlungsräume am Standort St. Johannes Hospital (1 Million Euro) sowie die Anschaffung einer modernen Zweiebenen-Angiographie-Anlage (1 Million Euro), die es ermöglicht Hirngefäße für die gezielte und sichere Behandlung dreidimensional darzustellen.

Werner Kemper spricht von erweiterten Therapieoptionen für die ganze Region und einem der größten Themen der Stroke-Medizin. „Schon bald werde in einem Zwei-Schicht-Versorgungsmodell gearbeitet werden können“. Aktuell gibt es in Neheim neun Stroke- und acht angegliederte Intensivbetten. 1000 Schlaganfallpatienten werden dort jährlich behandelt.