Klinikum Hochsauerland erhält neue Gesellschafterstruktur

Arnsberg. Die Alexianer GmbH übernimmt die Anteilsmehrheit an der Klinikum GmbH. Für die Mitarbeiter soll es keine Veränderungen geben,

Das Klinikum Hochsauerland steuert mit neuer Gesellschafterstruktur in die Zukunft:

Die Alexianer GmbH, seit 2017 über die Alexianer Misericordia Krankenhausträgergesellschaft mittelbar mit 27,9 Prozent als Gesellschafter am Klinikum Hochsauerland beteiligt, wird weitere 36,05 Prozent der Gesellschaftsanteile und damit die Anteilsmehrheit an der Klinikum Hochsauerland GmbH übernehmen.

Stiftungsaufsichten und Kartellbehörde müssen noch zustimmen

Die Stiftung Carolinen-Hospital Hüsten – Privatrechtliche Stiftung von 1870 - wird dazu ihre Geschäftsanteile vollständig an die Alexianer GmbH übertragen. Die übrigen 36,05 Prozent des Gesellschaftskapitals verbleiben unverändert in Händen der St. Johannes und Maria Stiftung mit Sitz in Arnsberg-Neheim. Über weitere Vertragsdetails haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Die Anteilsübertragung soll kurzfristig erfolgen. Die Umstrukturierung der Gesellschafterstruktur steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung unter anderem der Stiftungsaufsichten und der Kartellbehörde.

Alexianer GmbH will die eingeschlagene Entwicklungsstrategie unterstützen

Die Alexianer sind ein Unternehmen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, in dem bundesweit rund 15.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind.

Mit 800-jähriger Tradition betreiben die Alexianer Krankenhäuser, Einrichtungen der Senioren- und Eingliederungshilfe, Gesundheitsförderungs- und Rehabilitationseinrichtungen, ambulante Versorgungs- und Pflegeeinrichtungen sowie Werkstätten für behinderte Menschen und Integrationsfirmen.

„Die Alexianer GmbH unterstützt die eingeschlagene Entwicklungsstrategie des Klinikums Hochschauerland. Wir wollen die Gesundheitsversorgung in der Region sichern und weiterausbauen“, sagte Andreas Barthold, Hauptgeschäftsführer der Alexianer GmbH.

Neubau für das geplante Notfall- und Intensivzentrum in Hüsten soll gefördert werden

Zentrale Zukunftsprojekte wie die Errichtung des Neubaus für das geplante Notfall- und Intensivzentrum am Standort Karolinen-Hospital sowie weitere in Planung befindliche baustrukturelle Entwicklungsvorhaben an den Krankenhausstandorten des Klinikums Hochsauerland würden ausdrücklich gefördert.

Werner Kemper: Integration bietet einzigartige Chancen

Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung. Foto: WP / Archiv

Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Hochsauerland, machte deutlich, dass die Integration in einen großen und leistungsstarken Verbund einzigartige Chancen biete, die Finanzierung der Zukunftsprojekte abzusichern, die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Klinikums Hochsauerland weiter zu steigern und bestehende Potenziale zu stärken.

Keine Änderungen für Mitarbeiter

Als Beispiele führte Kemper Kooperationen in medizinischen Bereichen wie der Radiologie sowie der Fort- und Weiterbildung an.

Die Beschäftigten in Arnsberg und Meschede sind über die Veränderungen informiert worden. „Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt alles beim Alten, auf personeller Ebene sind keine Veränderungen vorgesehen“, so Andreas Barthold.

Auch die Stiftung Carolinen-Hospital Hüsten will sich sich weiterhin für die Förderung gemeinnütziger Projekte engagieren.