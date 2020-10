Arnsberg. Wie Klimaneutralität in der Stadt Arnsberg bis 2030 geschafft werden kann, wird zentrales Thema der Verhandlungen von CDU und Grünen sein.

In den Gesprächen, die Arnsberger Christdemokraten und Grüne zur Findung einer Ratsmehrheit führen, wird ein zentraler Punkt aus dem Wahlprogramm von Bündnis’ 90 / Die Grünen, nämlich Klimaneutralität bis 2030 in der Stadt Arnsberg zu schaffen, eine zentrale Rolle spielen. Dies wurde beim ersten Sondierungsgespräch deutlich, dass Grüne und Christdemokraten am vergangenen Freitag führten. Auf Anfrage unserer Zeitung ließ Verena Verspohl (Grüne) keinen Zweifel daran, dass CDU und Grüne konkrete Schritte zum Erreichen des Ziels „Klimaneutrales Arnsberg bis 2030“ vereinbaren müssen, damit es wieder zu einer Kooperation von CDU und Grünen im neuen Rat der Stadt Arnsberg kommen kann. Mit gemeinsam 27 Sitzen hätten CDU (20 Sitze) und Grüne (7 Sitze) die Mehrheit im Rat.

CDU sieht kein prinzipielles Hindernis

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Peter Blume, der Mitglied der vierköpfigen CDU-Verhandlungskommission ist, sah in der zentralen Forderung der Grünen kein prinzipielles Hindernis für eine Kooperation mit den Grünen. „Auch uns ist Klimaschutz wichtig“, betonte Peter Blume. Wie das Ziel „Arnsberger Klimaneutralität 2030“ im Einzelnen zu erreichen ist, müssten die nächsten Verhandlungsrunden zeigen (Mitte Oktober sollen die Gespräche von CDU und Grünen fortgesetzt werden).

Wohnbauland am Dollberg mit Auflagen zur ökologischen Bauweise?

Die einzelnen Schritte zur „Arnsberger Klimaneutralität 2030“ bergen allerdings manchen Diskussionsstoff zwischen den beiden Parteien. „Bei der Schaffung neuen Wohnraums ist es unser Ziel für den Fall, dass sich weiterer Wohnraum im Zuge von Innenstadtverdichtung nicht realisieren lässt, auch auf die grüne Wiese, zum Beispiel auf den Neheimer Dollberg, auszuweichen, um dort weiteres Wohnbauland oberhalb der Kleingartenanlage zu schaffen“, so Blume. Ein Kompromiss mit den Grünen könnte möglicherweise darin gefunden werden, dass den künftigen Bauherren am Dollberg Auflagen hinsichtlich ökologischer Bauweise gemacht werden könnten, um dem Ziel Klimaneutralität näher zu kommen.

Gesprächsbedarf bei Windenergie-Nutzung

Beim Thema Windenergie gibt es auch Gesprächsbedarf. „Bei der Errichtung neuer Windkraftanlagen werden wir sicherlich die von vielen Anwohnern gewünschten Abstände zur Wohnbebauung im Auge haben“, so Blume. Die Nutzung regenerativer Energien könne alternativ natürlich auch über Photovoltaik-Anlagen erfolgen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung betonte Verena Verspohl, dass die Grünen keineswegs Industrieunternehmen direktiv behandeln, sondern vielmehr das Gespräch mit Betrieben suchen wollten, um dann Wege zu finden, um Strom zu nutzen, der aus regenerativen Quellen erzeugt wird. „Das Wort Bündnis in unserem Parteinamen wollen wir wörtlich nehmen. Es geht auch um Bündnisse mit Firmen - beim gemeinsamen Ziel Klimaneutralität zu schaffen, so Verspohl.

Bisher das Jahr 2050 als Ziel

Bereits 2018 hatte der Rat im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg beschlossen, dass die Stadt Arnsberg im Jahr 2050 klimaneutral werden soll - so wie von der Bundesregierung auf Bundesebene angestrebt. „Arnsberg ist aber nicht von ähnlich großen C02-Emittenten geprägt wie große Industriestädte. Wir können das in Arnsberg auch bis 2030 schaffen“, betonn Verspohl. Um dies konkret umsetzen zu können, hofft sie, bald notwendige Zahlen von der Stadtverwaltung zu bekommen. Denn um Klimaneutralität zu erreiche, muss man natürlich wissen, wie hoch zurzeit der C02-Ausstoß im Arnsberger Stadtgebiet ist. Die entsprechende Verwaltungsvorlage soll nach Infos unserer Zeitung noch in diesem Jahr vorliegen.