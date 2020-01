Kinder und Erwachsene als Sternsinger in Wennigloh unterwegs

Arnsberg. In den kommenden Tagen werden die Sternsinger wieder zu den Menschen kommen, ihr Lied singen und den Segensspruch „20 C+M+B 20“ an die Haustüren kleben. Das bedeutet „Christus mansionem benedict“ – Christus segne dieses Haus. Edith Stiefermann aus Wennigloh kennt den traditionellen Brauch des Dreikönigssingens aus dem Effeff. Seit nunmehr 40 Jahren ist die 72-jährige Wennigloherin unermüdlicher Motor der Sternsingeraktion im Bergdorf.

Gewänder bestanden anfangs aus Gardinen und Decken

„Anfangs waren wir vier Mütter und etwa 15 Kinder“, erinnert sich Edith Stiefermann an die ersten Gehversuche vor vier Jahrzehnten. „Die Umhänge von Caspar, Melchior und Balthasar bestanden in den ersten Jahren aus Gardinen und Decken, festgemacht mit Sicherheitsnadeln, darunter trugen die Kinder ausrangierte Messdienergewänder“. Frau Krämer, im Dorf liebevoll nur „Tante Ilse“ genannt, habe jedes Mal vier dunkelrote Decken ihrer Wohnzimmercouch beigesteuert, die natürlich noch am Sonntagabend zurückgegeben wurden. Einen wahren Mitmach-Boom erlebten die Wennigloher dann in den 1990er Jahren, ab dem Jahrtausendwechsel sei die Anzahl der Mitwirkenden allerdings abgeflaut. „Wir haben dann im kleinen Kreis beschlossen, dass auch Erwachsene mitgehen können“, erzählt Edith Stiefermann. Helga Recha und Anette Heymer sagten spontan zu, allerdings sollte das Ganze eine Überraschung werden. „Wir haben uns im WC-Raum des Pfarrheimes umgezogen. Als wir in unseren Kostümen herauskamen, machten sowohl die Kinder als auch die Eltern große Augen“.

Arnsberg Sternsinger-Termine in Alt-Arnsberg und Umgebung Gottesdienste für Sternsinger in Kirchengemeinden: Samstag, 4. Januar: 9 Uhr, Heilig Kreuz, Wortgottesdienst zur Eröffnung; 4. Januar, 16 Uhr, St. Anna Kapelle Caritas-Seniorenhaus Arnsberg, Messe mit Aussendung; Sonntag, 5. Januar:, 9 Uhr, Breitenbruch, Messe mit Aussendung; 9.00 Uhr Familiengottesdienst mit Aussendung; Propstei, 9.30 Uhr Messe mit Aussendung; Wennigloh,9.30 Uhr Messe mit Aussendung; Niedereimer,9.30 Uhr Messe mit Aussendung; St. Pius 9.30 Uhr Messe mit Aussendung der Sternsinger; Heilige Familie Oeventrop,10 Uhr Messe mit Aussendung; Liebfrauen Arnsberg,11.00 Uhr Hl. Messe mit Sternsingerbesuch; Samstag, 11. Januar: St. Norbertus, 18.30 Uhr Messe mit Aussendung

Erfreulich sei, so Edith Stiefermann, dass auch heute noch Erwachsene aktiv dabei sind. Laufen bei Wind und Wetter macht hungrig und so werden die kleinen und großen Könige im Pfarrheim von den Helferinnen des Küchenteams beköstigt. Und auch hier gibt es eine Tradition. Jedes Jahr wünschen sich die Kinder Hähnchen und Kartoffel-Crossies mit Sahne und Käse überbacken, und zum Nachtisch Herrencreme – natürlich ohne Alkohol.

Nette Geste: Das Mittagessen wird seit vielen Jahren von Annette und Rainhard Heymer gestiftet. Nach dem Essen geht es dann weiter durch die Straßen des Dorfes, um für bedürftige Kinder zu singen und zu sammeln. In diesem Jahr steht der Libanon im Mittelpunkt. Das Motto lautet: Frieden! Im Libanon und weltweit.“

Fahrt bis Bönkhausen

Die Wennigloher Sternsinger fahren bis nach Hörsters Farmer und nach Bönkhausen. An den Haustüren gibt es neben Geldspenden natürlich auch manche Tafel Schokolade oder eine Tüte Bonbons für den mitgebrachten Stoffbeutel. „Ein Teil der Süßigkeiten wird später an die Tafel weitergegeben“, sagt Edith Stiefermann, die in diesem Zusammenhang allen Helferinnen für ihren Einsatz dankt. Seit einiger Zeit ist auch eine Sternsinger-App aktiv, hier kann bei Fragen wie „Wer näht welchen Kopfschmuck?“ untereinander kommuniziert werden.