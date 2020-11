KiCho Bruchhausen: Trotz Corona liebevoll am Puls der Kinder

Der KiCho Bruchhausen lebt auch in der Coronazeit viel Miteinander in Nähe auf Distanz.

Bruchhausen. Chorleiterin pflegt in Coronazeiten durch originelle Ideen und viel Engagement den Draht zu kleinen Sängerinnen und Sängern des KiCho Bruchhausen

Der Kinderchor „KiCho Bruchhausen“ ist auch in Coronazeiten aktiv. Der Chor ließ den Kontakt zu den Kindern nie abreißen. Auch wenn der Präsenz-Probenbetrieb oft ruhen musste.

Zwischendurch aber gab es„Lieder zum Üben“, die man per Video an die Chorleiterin Katrin Schrautzer senden konnte. Diese filmte sich auch selber und sang für die Kinder das Lied „Sowieso“ von Mark Forster. Das Video war liebevoll dargestellt. Gesungen wurde teilweise mit Kostüm oder Requisite, aus der Küche, dem Garten, dem Haus. „Es hat den Kindern viel Spaß gemacht und es wurde gerne öfter angesehen“, so Vroni Wiesenthal. Sie ist Mutter eines Bruchhausener Chorkindes. Als Aufgabe in den Ferien sollte jeder ein Bild von sich senden. Daraus wurde die Fotokollage gebaut.

Bruchhausener KiCho-Maske. Foto: Privat

Zusammenhalt ist wichtig

Das symbolisierte Zusammenhalt: Die KiCho Singschule Bruchhausen besteht seit 2015 als Untergruppe des Gesangverein Eintracht Bruchhausen. Sie bietet musikalische Früherziehung für Kinder von 2 bis 5 Jahren an. Im Anschluss folgt der Kinder- und Jugendchor.

Nach den Sommerferien war „Singen mit Abstand“ möglich. Katrin Schrautzer teilte den Chor in drei kleine Gruppen auf, um jedem die Möglichkeit zu geben, wieder zu singen. Es wurden kostenlos Masken mit dem Maskottchen des „KiCho“ verteilt und die Kinder wurden sehr genau auf Abstand und Hygiene hingewiesen. Die Schützenbruderschaft stellte die Schützenhalle zur Verfügung. Der Raum bot genügend Platz für je zehn Kinder und mit wöchentlichen Überstunden wurde geprobt. „Leider war auch da ein Ende absehbar, da sich die Lage der Pandemie nicht verbesserte“, so Vroni Wiesenthal.

Collage des Zusammenhalts. Foto: Privat

Viel Engagement

Eine neue Idee war ein Adventskalender. Schon im Sommer wurden Fotos gemacht, und die Kinder bekamen dafür Aufgaben wie Gedichte, Bilder oder ähnliches. Katrin Schrautzer betreute in Einzelproben und Aufnahmen über Wochen jedes Kind einzeln und band es in den Kalender ein. „Es bestand und besteht ein ständiger Kontakt zwischen ihr, den Kindern und den Eltern“, lobt Vroni Wiesenthal, „sie hat sich immer Gedanken gemacht, wie man jedes Kind erreichen kann - auch die kleinsten, die nicht lesen können“. Sie hat Lieder eingesungen, vorgesungen und sich über jede Nachricht von den Kindern gefreut. „Wir hatten nie das Gefühl, dass der Chor in dieser Zeit stehengeblieben ist“. Auch der Vorstand des Kinderchores Bruchhausen sei immer für die Eltern dagewesen, habe Grüße und Ideen mit geteilt und hatte stets ein offenes Ohr. „Wir hoffen, dass die Kinder bald wieder alle zusammen singen und auftreten können“, sind sich die Eltern einig.

