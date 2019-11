Kein zusätzliches Geld für Kinderfeuerwehren in Arnsberg

Ein Haushaltsantrag der SPD-Ratsfraktion, wonach die städtischen Finanzmittel für die Förderung der Kinderfeuerwehren im Stadtgebiet erhöht werden sollen, scheiterte jetzt im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Arnsberg. Denn die Kommunalpolitiker aus dem Ausschuss für Schule, Jugend und Familie hatten zuvor in ihrer Sitzung am 7. November Förderrichtlinien für die allgemeine Jugendarbeit ausdrücklich bestätigt, wonach Gruppen nur dann städtisches Geld aus einem bestimmten Finanztopf bekommen, wenn sie aus mindestens acht Personen bestehen und sich die Gruppe wöchentlich oder 14-tägig trifft. Das 14-tägige Treffen der Kinderfeuerwehren gibt es aber nicht.

Geld für Kinderfeuerwehren kommt aus anderen Finanztöpfen

In der Hauptausschusssitzung erklärte Stadt-Wehrführer Bernd Löhr auf Anfrage der Politiker: „Unsere Kinderfeuerwehren treffen sich in der Regel einmal im Monat. Für häufigere Treffen gibt es nicht die Zeitkapazität der Betreuer. Auch sollte man ans weitere Freizeitverhalten der Kinder denken.“ Löhr fügte an, natürlich würden sich die Kinderfeuerwehren im Stadtgebiet - hier sind insgesamt 180 Kinder an fast allen Standorten (bis auf Breitenbruch) organisiert - über mehr Geld freuen, aber im Gegenzug die Frequenz der Treffen zu erhöhen, sei aus Sicht der Betreuer nicht möglich.

So bleibt es bei der Finanzierung der Kinderfeuerwehr aus anderen Töpfen. „Auch so ist die Finanzierung der Kinderfeuerwehren gesichert“, betonte Bernd Löhr im Ausschuss.