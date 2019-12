Kaum Hoffnung auf weiße Weihnachten in Arnsberg

Viele Wolken, reichlich Wind und kräftige Schauer – aus der Wetterküche im Atlantik wird seit Beginn des Weihnachtsmonats einiges geboten. Sonnige Lichtblicke waren in dem ohnehin an Lichtmangel leidenden Monat bisher selten. Anfang Dezember verstärkte sich der Druckunterschied zwischen dem Azorenhoch und dem Islandtief. Dadurch kam zwischen 40° und 60° nördlicher Breite (Arnsberg liegt bei ca. 51° nördlicher Breite mitten drin) eine mächtige westliche Strömung in Gang, die Tiefs in rascher Folge nach Mitteleuropa lenkte. Dabei war es mal mild, rückseits der Tiefs nasskalt mit viel Wind und Regen.

Auffallend ist auch die im Dezember krasse Verschärfung der Temperaturgegensätze zwischen dem warmen Golfstrom und dem kalten Labradorstrom. Dort, wo warme und kalte Luft- und Meeresströmungen aufeinander treffen, ist die Bildung kräftiger Tiefs bis hin zu Orkanen besonders groß. Ausläufer dieser Wirbel griffen auch auf das Sauerland über.

Arnsberg Bis zu 23 cm im Jahr 2010 Im Mittel ist in den tieferen und mittleren Lagen des Sauerlandes nur alle sieben bis neun Jahre mit einer weißen Weihnacht zu rechnen. Letzte weiße Weihnachten gab es in Arnsberg im Jahr 2010 mit maximal 23 cm Schneehöhe. Zum Wetter in diesem Winter lässt sich derzeit sagen: Der Deutsche Wetterdienst stellt eine allgemeine Langfristvorhersage bereit. Dabei gibt es für die einzelnen Regionen immer noch Unsicherheiten. Nach den bisherigen Berechnungen ist hierzulande mit großer Wahrscheinlichkeit eher ein milder Winter zu erwarten.

In der Rückschau zeigten sich die Herbstmonate eher durchschnittlich. Der September gestaltete sich zunächst freundlich, im letzten Monatsdrittel regnerisch. Mal gab es warme, mal kühle Abschnitte. Mit durchschnittlich 13.4° gegenüber sonst 12.8° Celsius lag die Temperatur in Arnsberg etwas über dem vieljährigen Mittelwert für September. Obwohl mit insgesamt 70 Liter Niederschlag das Soll von 71 Liter pro Quadratmeter knapp erreicht wurde, blieb das Problem der langen Trockenheit weiterhin bestehen.

Dieter Fiebag Foto: Ted Jones / WP

Im Oktober setzte sich die regnerische Witterung von Ende September fort. Erst nach dem 22. Oktober war es wieder freundlich und warm. In den aufklarenden Nächten gab es zum Monatsende aber auch den ersten Frost. Mit durchschnittlich 11.1°C gegenüber sonst 9.1°C zeigte sich der Monat deutlich zu warm. Der im Jahreslauf sonst regenärmste Monat brachte es diesmal sogar auf 94 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, normal sind 69 Liter pro m/² zu erwarten. Das Regendefizit des Sommers konnte damit aber nicht aufgeholt werden.

November knapp über dem Mittelwert

Auch im November dominierten Tiefdruckgebiete mit milder Meeresluft, unterbrochen von nur kurzlebigen Zwischenhochs. Entsprechend der fortgeschrittenen Jahreszeit gab es an neun Tagen Frost, an 13 Tagen sogar Bodenfrost bis minus 5.5°C. Mit durchschnittlich 4.9°C lag der November knapp über dem Mittelwert von 4.8°C. An 19 Tagen des Monats regnete es, meist nur leicht. Lediglich Tief Ingmar sorgte am 18. des Monats mit 14,5 Litern Regen pro Quadratmeter für die höchste Tagesmenge. Auf dem Kahlen Asten fiel bei leichtem Frost der erste Schnee, der eine zehn Zentimeter hohe Schneedecke bescherte. Mit 76 Litern Niederschlag pro Quadratmeter verfehlte der November am Ende sein Soll von 88 Litern um 14 Prozent.

Gesamtbilanz: leicht zu warm und etwas zu nass

In der Gesamtbilanz zeigte sich der meteorologische Herbst, also die Monate September bis Ende November, leicht zu warm und etwas zu nass. Nach der außergewöhnlichen Hitze des Sommers konnte man endlich wieder durchatmen und mit seinen Aktivitäten durchstarten. Die Folgen des trockenheißen Sommers wurden im Herbst deutlich sichtbar. Erst fiel massenhaft vertrocknetes Laub von den Bäumen, später die herbstlich verfärbten Blätter. Die abgestorbenen Fichten boten einen traurigen Anblick. Obwohl es zuletzt wieder häufiger geregnet hat, fehlen weiterhin anhaltende Niederschläge. Die Grundwasservorräte liegen immer noch auf niedrigem Niveau.

Auf weiße Weihnachten, also an allen drei Tagen mit einer Schneedecke, besteht kaum noch Hoffnung (mehr dazu in der Infobox oben).